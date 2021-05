MSI confirme l’arrivée des GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

La première embarque 12 Go de VRAM, la seconde 8 Go. NVIDIA les annoncerait officiellement le 29 mai.

NVIDIA est suspectée de préparer des GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti ; l’entreprise annoncerait ces références en mai pour un lancement en juin. VideoCardz égraine quelques preuves supplémentaires. Le site a reçu des diapositives internes de MSI présentant les deux références susmentionnées dans les séries SUPRIM. En outre, nos confrères évoquent une date pour l’annonce officielle des deux cartes : le 29 mai.

Les diapositives confirment les 12 Go de VRAM pour la RTX 3080 Ti et les 8 Go pour la RTX 3070 Ti. Il s’agit assurément de GDDR6X pour la RTX 3080 Ti, mais le doute subsiste quant au type de mémoire pour la RTX 3070 Ti.

Spécifications possibles

La documentation de MSI ne dévoile pas les spécifications. Par conséquent, la plupart des valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous nécessitent toujours confirmation. Selon VideoCardz, nous devrions donc être bientôt fixés, dans 12 jours.

Référence RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 GPU GA102-300 GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 SM 82 80 68 48 46 Cœurs CUDA 10496 10240 8704 6144 5888 Cœurs RT 82 80 68 48 46 Cœurs Tensor 328 320 272 192 184 ROPs 112 112 96 96 96 Fréquence de base 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz À déterminer 1500 MHz Fréquence boost 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz À déterminer 1725 MHz Mémoire 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X 8 Go G6X/G6 ? 8 Go G6 Bus 384-bit 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s Bande passante mémoire 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s 608 Go/s 448 Go/s TDP 350W 320W 320W À déterminer 220W MSRP 1549 euros À déterminer 719 euros À déterminer 519 euros Date de commercialisation 24 septembre 2020 2 juin 2021 ? 17 septembre 2020 9 juin 2021 ? 29 octobre 2020

