MSI Creator P100X : Core i9-10900K et RTX 2080 Super

MSI dévoile son Creator P100X 10th, un PC compact qui en a sous le capot. Dans son boîtier blanc mat ou gris de 131,85 mm x 372,2 mm x 408,88 mm, il embarque un processeur Intel Core i9-10900K et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Super.

Ces composants prennent place sur une carte mère Z490. Celle-ci offre deux emplacements mémoire, pour une capacité maximale de 64 Go en DDR4-2933.

Un port 2,5 GbE

Pour le stockage, ce PC Creator P100X propose deux emplacements M.2-2280 en PCI-Express 3.0 x4 et deux autres pour disques durs SATA de 2,5 pouces. La connectique comporte notamment un port Thunderbolt 3 (40 Gbit/s, alimentation de 15W) et trois ports USB 3.1 Type-A. Pour la connectivité, on retrouve du WLAN 802.11ac ainsi qu’un port 2,5 GbE. Malheureusement, MSI n’a pas divulgué le tarif.