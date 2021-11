MSI dévoile ses PC de jeu équipés de processeurs Alder Lake et de nouveaux écrans

Trois machines armées de GeForce RTX 3090 et de Core i9 ou Core i7 Alder Lake-S.

MSI a profité de sa conférence The Next Playground pour présenter ses nouveautés gaming. Au programme : de nouveaux desktops AIO, avec une gamme de PC K Series équipés de processeurs Intel de Alder Lake, et de nouveaux écrans.

Nous vous invitons bien sûr à consulter notre test complet de cette 12e génération, mais MSI vante « des performances en jeu en hausse de 13 % au regard des générations précédentes ». En outre, la société précise que tous les PC de jeu K Series adoptent la mémoire DDR5 et fonctionnent sous Windows 11. La série comprend trois machines, les MEG Aegis Ti5 12th, MEG Trident X 12TH, MAG Codex X5 12TH.

PC MEG Aegis Ti5 12TH, MEG Trident X 12TH, MAG Codex X5 12TH

MSI présente le MEG Aegis Ti5 12th comme le porte-étendard de la gamme. Ce dernier embarque un processeur Intel Core i9-12900K et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090. Il bénéficie d’un système de refroidissement MSI Silent Storm Cooling 4. Il propose une « molette gaming » en façade, laquelle permet « aux joueurs de changer les paramètres de performances du PC en un clic, mais également d’intégrer leur animation préférée sur l’écran LCD ».

Le MEG Trident X 12th s’arme d’un processeur Intel Core i7-12700K et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090. Son système de refroidissement est le Trident X Silent Storm 3.

Le MAG Codex X5 12TH complète le trio. Il arbore un panneau latéral en verre trempé et propose des effets RGB réglables par le biais d’un logiciel. Il est doté d’un processeur Intel Core i9-12900K et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090.

Le tableau ci-dessous rassemble les principales caractéristiques des trois modèles. MSI n’a pas révélé les tarifs, mais les anciennes références équipées de puces Rocket Lake (série 11TH) coûtent plusieurs milliers d’euros, de 2800 euros à 6000 euros en fonction des configurations.

Nom MEG Aegis Ti5 12th MEG Trident X 12th MAG Codex X5 12th CPU Intel Core i9-12900K Intel Core i7-12700K Intel Core i9-12900K GPU NVIDIA RTX 3090 NVIDIA RTX 3090 NVIDIA RTX 3090 RAM Jusqu’à 128 Go DR 4400 MHz (4x U-DIMMs) Jusqu’à 64 Go DDR5 4800 MHz (2x U-DIMMs) Jusqu’à 128 Go DR 4400 MHz (4x U-DIMMs) SSD 2x PCIe Gen4 ; 1x SATA/PCIe Gen4 1x PCIe Gen4 ; 1x SATA/PCIe Gen4 2x PCIe Gen4 ; 1x SATA/PCIe Gen4 ; 2x SATA/PCIe Gen3 HDD 1x 3,5 pouces ; 2x 2,5 pouces 2x 2,5 pouces 2x 3,5 pouces ; 2x 2,5 pouces Réseau I225-V(2,5G) + I219-V(1G) ; Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) I225-V(2,5G) ; Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) I225-V(2,5G) ; Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)

Écrans : standard QD Premium Color et un 34 pouces AmLED

MSI a également dévoilé son nouveau standard QD Premium Color. Selon l’entreprise, « le standard QD Premium Color n’a pas seulement équipé les écrans d’un film Quantum Dot, mais a en outre permis une optimisation logicielle permettant d’améliorer l’étalonnage colorimétrique ». En pratique, les trois premiers moniteurs estampillés QD Premium Color sont les MPG Artymis 273CQRX-QD, MPG Artymis 273CQR-QD et le nouveau MEG 341 Mini LED.

Concernant ce dernier, la société clame qu’il s’agit du « premier écran 34 pouces au monde équipé de la technologie mini led, appelée AmLED, de AUO ». Ce modèle 34 pouces a une courbure de 800R. Il offre une définition de 3440 × 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Sa luminosité atteint 1000 cd/m2 ; il est certifié VESA DisplayHDR 1000.

Des écrans et fonctionnalités pour les joueurs console

D’autre part, MSI promeut aussi des fonctionnalités et une gamme d’écrans destinées aux joueurs console. Notamment la fonctionnalité KVM 3.0 permettant à ces derniers « d’utiliser leur manette pour accéder au menu OSD de l’écran. Les joueurs peuvent facilement changer de signal d’entrée, paramétrer l’écran sans devoir avoir une seconde télécommande à proximité ou arrêter de jouer, lâcher leur télécommande et aller changer physiquement les réglages au dos de l’écran ».

Pour les écrans, l’entreprise évoque l’Optix MPG321UR-QD, lequel autorise du 144 Hz / 4K via le port HDMI 2.1. Enfin, MSI prévient qu’elle présentera un moniteur OLED de 55 pouces en 2022.

Source : CP MSI