MSI prépare un surpuissant PC portable Titan GT77

Des diapositives publiées sur Weibo suggèrent que MSI prépare un ordinateur portable Titan GT77. La dernière machine Titan de la marque est le Titan GT76, resté à la dixième génération de Core et à la génération de GPU NVIDIA Turing. Ce PC portable imposant (châssis de 397 x 330 x 33~42 mm et 4,2 kg sur la balance) embarque en effet un processeur Intel Core i9-10900K associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 ou RTX 2080.

Selon toute vraisemblance, le Titan GT77 héritera d’un processeur Intel Alder Lake-HX et d’une carte graphique RTX Ampere. L’une des diapositives promet une puissance combinée de 250 W juste pour le CPU et le GPU (175 W et 75 W respectivement). Rappelons que la gamme Alder Lake-HX propose des Core i9 et i7 à 16 cœurs / 24 threads (8 P-cores + 8 E-cores).

Un premier test très complet du Core i7-12800HX

4 emplacements mémoire, 4 SSD

L’autre diapositive révèle que le MSI Titan GT77 sera plus fin que ses prédécesseurs avec une épaisseur de 23 mm. Les clients pourront choisir parmi plusieurs écrans : 2160p, 1440p et 1080p avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 360 Hz. La machine proposera quatre slots mémoire et jusqu’à quatre SSD. Le refroidissement sera assuré par quatre ventilateurs et sept caloducs. Enfin, le clavier mécanique bénéficiera de switches Cherry MX ayant une distance de course de 1,8 mm.

La publication ne contient aucune date de sortie ni prix. Pour ce dernier point, tablez sur une une somme à quatre chiffres : les tarifs ont légèrement baissé depuis la sortie, mais il fallait débourser environ 4000 euros pour les Titan GT76 dotés de RTX 2070, plutôt 5000 euros pour ceux munis d’une RTX 2080.

