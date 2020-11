NVIDIA porte son GeForce NOW sur iOS Safari

Cet été, Apple ne s’était pas montré très compatissant pour accueillir des services de streaming tels que le Project xCloud de Microsoft ou le GeForce Now ; la marque à la pomme avait d’ailleurs avancé des justifications assez biscornues. Bonne nouvelle pour les clients Apple qui souhaitent jouer par ce biais : NVIDIA est parvenu à contourner l’opposition de la firme de Cupertino et annonce l’arrivée de son service GeForce Now sur iOS Safari.

NVIDIA clame que « les membres peuvent désormais jouer à de nombreux jeux de la bibliothèque GeForce NOW à partir de l’iPhone et de l’iPad, apportant ainsi la puissance des GeForce à des millions de joueurs mobiles ». Disponible en bêta, le GeForce NOW sur iOS Safari impose toutefois une manette de jeu ; les titres uniquement jouables par le traditionnel combo clavier / souris ne sont pas pris en charge.

Notez aussi qu’il y a un grand absent : le jeu Fortnite. Le célèbre titre d’Epic Games, banni de l’App Store en août dernier, reste indisponible pour le moment. Néanmoins, il reviendra prochainement sur les appareils Apple par le biais du GeForce NOW et dans une version tactile. NVIDIA indique travailler « en collaboration avec l’équipe formidable d’Epic Games […] à la mise en place d’une version tactile de Fortnite, ce qui retarde la disponibilité du jeu ».

L’accès au GeForce NOW est possible à partir des appareils fonctionnant sous iOS 14.2 ou iPadOS 14 via ce site. Cette version iOS Safari est disponible en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’en Russie.

Enfin, la stratégie de contournement de NVIDIA inspire d’autres sociétés. Ainsi, pour son xCloud, Microsoft adoptera la même méthode l’année prochaine. Idem pour Google et son Stadia d’ici quelques semaines.

Source : NVIDIA