Asus annonce une quantité incroyable de PC gaming au CES 2025

Lors du CES 2025, ASUS a dévoilé sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables gaming ROG, dotés de composants de pointe. Ces appareils intègrent les dernières innovations technologiques pour repousser les limites des performances dans leur segment.

De nouveaux portables avec CPUs Intel / AMD

ASUS a présenté les modèles ROG Strix, ROG Flow et ROG Zephyrus, qui exploitent les nouvelles technologies des GPU NVIDIA RTX 50 ainsi que les dernières plateformes mobiles d’Intel et d’AMD.

ROG Strix : performances maximales et polyvalence

La gamme ROG Strix s’enrichit avec les modèles SCAR 16, SCAR 18, G16 et G18, proposant des processeurs Intel Arrow Lake-HX (Core Ultra 7 255HX) et AMD Ryzen 9 9955HX3D. Ces modèles intègrent les GPU NVIDIA RTX 50 “Blackwell”, offrant des capacités graphiques avancées. La mémoire DDR5-5600 et le stockage PCIe Gen 4 viennent compléter les spécifications.

Pour le refroidissement, ASUS a intégré des systèmes spécifiques pour chaque processeur, avec notamment des ventilations complètes et sept caloducs pour les modèles AMD. Les écrans Nebula HDR mini-LED des ROG Strix affichent une luminosité maximale de 1200 nits et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, adaptés aux gamers exigeants.

ROG Flow : flexibilité et puissance dans un format compact

La série ROG Flow accueille le modèle Z13, un appareil hybride “2-en-1” équipé du processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 et du GPU intégré Radeon RX 8060S basé sur l’architecture RDNA 3.5. Il offre jusqu’à 128 Go de RAM LPDDR5X à 8000 MHz et un affichage Nebula 2.5K à 180 Hz. Pour le refroidissement, ASUS a intégré des ventilateurs Arc Flow de deuxième génération, optimisés pour un format compact.

ROG Zephyrus : des configurations puissantes pour les joueurs exigeants

Les nouveaux modèles Zephyrus G14 et G16 se distinguent par leurs processeurs AMD Ryzen AI 9 HX 370 et Intel Core Ultra 9 285H, associés aux GPU NVIDIA RTX 5080 et RTX 5090.

La mémoire peut atteindre 64 Go, et les options de stockage permettent plusieurs téraoctets de capacité. Les écrans Nebula OLED offrent des résolutions jusqu’à 3K et des taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 240 Hz, selon les modèles.

Les technologies de refroidissement, comme le système ROG Intelligent et le design Tri-Fan, assurent une gestion thermique efficace, même lors de charges intensives.

Disponibilité à venir

ASUS communiquera prochainement les dates de sortie et les disponibilités de ces nouveaux modèles. Cette gamme 2025 marque une évolution notable, intégrant les dernières innovations matérielles de NVIDIA, Intel et AMD.