Les spécifications des RTX 3000 mobiles divulguées

Des RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 dans des versions Max-P et Max-Q.

L’architecture Ampere de NVIDIA n’a pas encore envahi les ordinateurs portables, mais cela ne saurait tarder. En effet, plusieurs fuites suggèrent que les RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 mobiles débarqueront au cours du premier trimestre 2021. Des détaillants ont déjà référencé plusieurs machines dotées de GeForce RTX mobiles, parfois associées à des Ryzen 5000. Un revendeur situé au Pays-Bas, Skikk, a également répertorié des PC portables équipés de ces GPU.

Du 15,6 au 17,3 pouces, ils s’appuient tous sur des processeurs Intel Comet Lake-H. Deux embarquent une GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire GDDR6 ; deux autres, une RTX 3070 Max-Q avec 8 Go de GDDR6 ; enfin, les derniers abritent une RTX 3080 Max-Q avec 16 Go de GDDR6. Les tarifs vont de 1 699 à 2 599 euros.

La RTX 3070 mobile proche de la RTX 2080 Super dans un benchmark

Les spécifications

Le site NotebookCheck a également divulgué des informations, dont le nombre de cœurs CUDA et les fréquences GPU pour toute la gamme de RTX mobiles ; VideoCardz a rassemblé les données dans deux tableaux pour plus une meilleure lisibilité.

Référence GeForce RTX 3080 mobile GeForce RTX 3070 mobile GeForce RTX 3060 mobile GPU GA104-775 GA104-770 GA106 Cœurs CUDA 6144 5120 3072 Fréquence GPU 1,1 GHz – 1,7 GHz 1,1 GHz – 1,62 GHz 0,9 GHz – 1,7 GHz Mémoire 8 Go / 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 192-bit TGP Max-P 115-150W 115-150W 80-115W TGP Max-Q 80-90W 80-90W 60-70W