Premier cliché d’une carte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra 12 Go

Pendant les fêtes de fin d’année, Asus avait été la première entreprise à confirmer « malgré elle » l’existence de la RTX 3060 avec 12 Go de mémoire, à la suite d’un listing malencontreux sur son site. Elle a aussi le privilège de la première fuite d’une photographie pour la référence, avec le modèle Asus TUF RTX 3060 Ultra ; les 12 Go de mémoire GDDR6 sont bien présents.

Le leak provient de WCCFTech. Cette RTX 3060 Ultra s’appuierait sur un GPU Ampere GA104, comme les RTX 3070 et RTX 3060 Ti ; peut-être une variante GA104-250 (GA104-200 pour la RTX 3060 Ti, GA104-300 pour la RTX 3070).

Déjà des RTX 3080 Super et RTX 3070 Super en préparation ?

Bus mémoire de 192 bits ?

Cette référence embarquerait moins de cœurs CUDA que la RTX 3060 Ti : 3 840 cœurs au lieu de 4 864. Non spécifiées sur l’emballage, les fréquences GPU restent inconnues ; idem pour la largeur du bus mémoire, qui pourrait être de 256 bits, comme sur les RTX 3060 Ti et RTX 3070, ou de 192 bits. WCCFTech estime le prix de vente suggéré à 449 dollars, soit environ 365 euros en conversion brute. Cette RTX 3060 Ultra pourrait cohabiter avec une RTX 3060 dotée de 6 Go de GDDR6 et débarquer courant janvier.