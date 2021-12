NVIDIA GeForce NOW : les abonnements RTX 3080 désormais actifs en Europe et 20 jeux ajoutés en décembre

Nous sommes le premier jeudi de décembre ; le moment pour NVIDIA d’annoncer tous les jeux qui rejoindront le GeForce Now au cours du mois. D’ici la fin d’année, 20 nouveaux titres intégreront le service de cloud gaming, dont neuf dès aujourd’hui.

L’autre annonce principale concerne les abonnements GeForce NOW RTX 3080. Cette nouvelle formule, qui permet de jouer en 1440p à 120 images par seconde et étend la durée maximale des sessions à 8 heures, est désormais opérationnelle en Europe. Les joueurs ayant effectué une précommande peuvent donc en profiter. C’est d’ailleurs ce que nous faisons depuis quelques jours ; nous finalisons notre test et le publierons dans les prochaines heures. D’autre part, NVIDIA précise que les demandes « d’abonnements de six mois à la RTX 3080 sont toujours acceptées en Europe et en Amérique du Nord, et se poursuivront en fonction de la disponibilité ».

20 jeux ajoutés au catalogue GeForce NOW en décembre

Le catalogue GeForce NOW s’enrichit de 9 jeux dès aujourd’hui. Voici lesquels :

Chorus (nouveau jeu lancé sur Steam et Epic Games Store)

Icarus (nouveau jeu lancé sur Steam)

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame (nouveau jeu lancé sur Steam)

Propnight (nouveau jeu lancé sur Steam)

Wartales (nouveau jeu lancé sur Steam)

Dead by Daylight (gratuit sur Epic Games Store)

Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam and Epic Games Store)

Ruined King: A League of Legends Story (Steam and Epic Games Store)

Timberborn (Steam and Epic Games Store)

Puis dans les prochaines semaines :

A-Train: All Aboard! Tourism (nouveau jeu lancé sur Steam)

Monopoly Madness (nouveau jeu lancé sur Ubisoft Connect)

Syberia: The World Before (nouveau jeu lancé sur Steam and Epic Games Store)

White Shadows (nouveau jeu lancé sur Steam)

BattleBeasts (Steam)

FOREWARNED (Steam)

Operencia: The Stolen Sun (Steam)

Super Magbot (Steam)

Tannenberg (Steam and Epic Games Store)

Untitled Goose Game (Epic Games Store)

Wargroove (Steam)

Source : NVIDIA