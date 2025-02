Les RTX 5090 et 5090D subissent des problèmes majeurs, Nvidia est sur le coup

Suite à plusieurs rapports faisant état de cartes graphiques GeForce RTX 5090 et RTX 5090D apparemment hors service, Nvidia a annoncé qu’elle enquêtait sur ces incidents.

Les signalements de cartes graphiques RTX 5090 et RTX 5090D (la variante chinoise) défectueuses se sont multipliés ces derniers jours. Malgré diverses tentatives de dépannage, aucune solution claire n’a été trouvée, et le problème persiste dans la plupart des cas.

Bien que certains utilisateurs aient affirmé avoir résolu le problème par des méthodes inhabituelles, la majorité des personnes concernées n’ont pas eu cette chance. Face à l’ampleur du problème, Nvidia a finalement réagi. Selon PC Gamer, un représentant de Nvidia a déclaré :

Nous enquêtons sur les problèmes signalés concernant la série RTX 50.

Nvidia n’a pas fourni de détails supplémentaires, mais cette déclaration montre que l’entreprise a pris connaissance du problème et ne compte pas le prendre à la légère. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette situation, un article précédent détaillait le problème : plusieurs RTX 5090 et RTX 5090D ne parvenaient plus à afficher l’écran après la mise à jour du pilote, montrant uniquement un écran noir.

Ce problème est survenu après l’installation de la dernière mise à jour du pilote Nvidia. Même en revenant à une version antérieure du pilote, la carte graphique n’était plus reconnue par l’ordinateur. Certains utilisateurs ont également signalé que la réinitialisation du BIOS n’avait aucun effet, la carte graphique n’apparaissant plus dans le gestionnaire de périphériques ni dans le BIOS.

La cause exacte de ce problème reste inconnue, mais certaines hypothèses suggèrent qu’il pourrait s’agir de problèmes de compatibilité architecturale ou de pilotes, et non d’un défaut matériel. Nvidia devra fournir plus d’informations pour clarifier la situation, car aucune solution permanente n’a encore été trouvée pour résoudre le dysfonctionnement des RTX 5090/5090D. Cependant, Nvidia devrait trouver une solution dans les jours à venir et déployer une mise à jour des drivers des cartes.