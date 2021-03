NVIDIA : le GPU Ampere GA100 bientôt intégré à la gamme CMP HX ?

Pour le minage de cryptomonnaies, NVIDIA a déjà lancé une gamme de produits, les GPU CMP HX (Cryptocurrency Mining Processor). Celle-ci s’articule autour de quatre références, les 30HX, 40HX, 50HX et 90HX. L’entreprise pourrait compléter cette offre avec un GPU plus performant : le GA100. Ce GPU équipe l’A100, un accélérateur lancé en mai dernier puis décliné au format PCIe 4.0 quelques semaines plus tard.

L’A100 comptabilise 54 milliards de transistors, 108 SMs et 432 cœurs Tensor. Sa variante destinée au minage pourrait prendre le nom de CMP 220HX. Elle délivrerait un taux de hachage pour l’Ethereum de 210 MH/s. Le porte-étendard actuel de la gamme CMP, le 90HX, plafonne à 86 MH/s. En outre, le CMP 220HX devrait être moins gourmand : l’A100 PCIe a un TDP de 250 W contre 320 W pour le GPU 90HX.

Suppression du mécanisme anti-crypto de la RTX 3060 : NVIDIA reconnaît son erreur

Une A100 PCIe avec moins de VRAM

En ce qui concerne la VRAM, la NVIDIA A100 PCIe embarque 40 Go de mémoire HBM2e à 2,4 Gbit/s sur un bus de 5 120 bits. Cela donne une bande passante totale de 1,555 Go/s. Néanmoins, afin de réduire le prix de vente (l’A100 PCIe coûte plus de 10 000 dollars), il est probable que le 220HX soit nettement bien doté ; 8 Go de HBM2 semble une hypothèse plausible. Concrètement, pour rendre ce 220HX compétitif, NVIDIA viserait un tarif d’environ 3 000 dollars.

Référence CMP 30HX CMP 40HX CMP 50HX CMP 90HX CMP 220HX ? GPU TU116-100 TU106-100 TU102-100 GA102-100 GA100-100 ? VRAM 6 Go 8 Go 10 Go 10 Go ? Consommation 125W 185W 250W 320W ? Disponibilité Mars 2021 Mars 2021 Deuxième trimestre 2021 Mai 2021 ? Taux de hachage Ethereum 26 MH/s 36 MH/s 45 MH/s 86 MH/s 210 MH/s ?

I mean we will meet a new CMP HX card based on A100. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 21, 2021

Sources : Tom’s Hardware US, VideoCardz