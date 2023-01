NVIDIA liste tous les prochains jeux compatibles DLSS 3

Hitman 3, Marvel’s Midnight Suns et Dakar Desert Rally sont les ajouts les plus récents ; Dying Light 2 Stay Human recevra sa mise à jour le 31 janvier. En février, Atomic Heart et Deliver Us Mars, entre autres, adopteront le DLSS 3. Concernant le DLSS 2, il est désormais disponible dans Dead Space 2023 et Forspoken.

Présenté en septembre dernier, le DLSS 3, troisième version du Deep Learning Super Sampling exclusive aux GeForce RTX 4000, a fait ses débuts le 12 octobre dans trois jeux. Le catalogue de titres compatibles s’est bien allongé depuis ; NVIDIA fait le point sur les nouveautés et celles à venir dans les prochaines semaines.

D’ici la fin du mois, 21 jeux supporteront le DLSS 3. Les derniers ajouts sont Marvel’s Midnight Suns et Hitman 3 (Hitman World of Assassination), deux titres pour lesquels NVIDIA communique les gains ci-dessous. C’est son but, le DLSS améliore nettement le nombre d’images par seconde en 2160p Ultra avec ray tracing, d’un facteur compris entre 2 et 3 pour ces deux jeux. Après, comme toujours, vous pouvez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide : l’amélioration des performances offerte par cette technologie est notable, mais sans celle-ci, la GeForce RTX 4080 délivre seulement 45 images par seconde dans Hitman 3 avec cette définition et ces paramètres. Optimisation paresseuse ou exigences justifiées, libre à chacun de trancher.

Le jeu Dakar Desert Rally a également reçu sa mise à jour DLSS 3 ; Dying Light 2 Stay Human aura la sienne le 31 janvier.

La GeForce RTX 4090 peut désormais occuper un slot

Les jeux qui deviendront compatibles DLSS 3 en février

Le mois de février commencera avec les mises à jour DLSS 3 de Deliver Us Mars et de PERISH (2 février). Suivront Atomic Heart, ILL SPACE, THRONE AND LIBERTY, Tower of Fantasy, Warhaven et Witchfire.

Par ailleurs, le DLSS 2 continue d’être soutenu : il est disponible dans Dead Space 2023 et Forspoken dès à présent.

Liste des jeux prenant en charge le DLSS 2 / 3

Tous les jeux qui prennent en charge le DLSS 3 ou le feront d’ici quelques jours sont énoncés ci-dessus.

Marvel’s Midnight Suns (disponible maintenant avec DLSS 3)

HITMAN 3 (disponible maintenant avec DLSS 3)

Dakar Desert Rally (disponible maintenant avec DLSS 3)

FORSPOKEN disponible maintenant avec DLSS 2)

Dead Space (disponible maintenant avec DLSS 2)

Dying Light 2 Stay Human (disponible avec le DLSS 3 le 31 janvier)

Deliver Us Mars (disponible avec le DLSS 3 le 2 février)

PERISH (disponible avec le DLSS 3 le 2 février)

A Plague Tale: Requiem

Bright Memory: Infinite

Conquerors’ Blade

Dakar Desert Rally

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

HITMAN 3

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Microsoft Flight Simulator

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Midnight Suns

Need For Speed Unbound

Portal with RTX

SUPER PEOPLE 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Warhammer 40,000: Darktide

WRC Generations

Les jeux DLSS3 prévus

Pour finir, les jeux (ou applications) qui doivent recevoir une mise à jour DLSS 3 au cours des prochaines semaines :