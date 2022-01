NVIDIA ‘met en pause’ la production de GeForce RTX 3090 Ti

En cause : des problèmes hardware et de BIOS.

Si vous avez mis quelques milliers d’euros de côté pour acquérir une GeForce RTX 3090 Ti, vous allez pouvoir les garder pour le moment : selon TweakTown, NVIDIA a demandé à ses partenaires de « mettre en pause » la production de GeForce RTX 3090 Ti. Rappelons que NVIDIA a brièvement présenté cette référence lors du CES 2022 en promettant plus d’informations dans le courant du mois. De fait, l’entreprise n’avait communiqué aucune date de commercialisation ; une présentation timide qui trahissait peut-être déjà quelques réserves…

Anthony Garreffa ne donne pas les raisons ayant motivé cette décision. De leur côté, les journalistes de VideoCardz confirment cette nouvelle et ajoutent que d’après leurs sources, la mise en pause serait due à des « problèmes de BIOS et hardware », sans plus de détails.

40 TFLOPS FP32

Concrètement, comme vous le constaterez dans les deux captures ci-dessous dans lesquelles nous avons activé les sous-titres, lors du CES 2022, NVIDIA a simplement révélé les performances de la GeForce RTX 3090 Ti et confirmé la présence de 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s. Il est question de 40 TFLOPS FP32, 78 TFLOPS RT et 320 TFLOPS Tensor. Tout le monde s’accorde néanmoins pour dire que cette référence possède un GPU GA102 pleinement exploité, ce qui se matérialiserait par 10 752 cœurs CUDA. Les rumeurs convergeaient autour d’un lancement le 27 janvier, mais les problèmes évoqués ici compromettront peut-être cette prédiction.

Référence RTX 3090 Ti* RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s Performance FP32 Environ 40 TFLOPS 35,58 TFLOPS 34,10 TFLOPS 29,77 TFLOPS TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement À déterminer 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

Sources : TweakTown, VideoCardz