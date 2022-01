Les GeForce GTX 3080 12 Go seront mises en vente à 15 heures en France

Nous en parlions hier, NVIDIA va officialiser la GeForce RTX 3080 12 Go dans la journée. Le détaillant français Materiel.net a toutefois confirmé avec un peu d’avance le lancement de cette référence sur Twitter. Le message est désormais supprimé, mais en voici la capture d’écran.

Le revendeur ne dévoile pas les prix. Celui-ci est toutefois renseigné par deux autres détaillants. En Allemagne, MindFactory a référencé la MSI RTX 3080 12 Go GAMING Z TRIO LHR à 1699 euros ; la MSI RTX 3080 12 Go SUPRIM X LHR à 1799 euros. Côté français, PC21 liste aussi une MSI à 1700 euros TTC environ. Le prix de vente préconisé par NVIDIA, bien que désormais très théorique, reste incertain. Rappelons qu’en principe, les tarifs pour les GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3090 doivent débuter à respectivement 719 euros, 1199 euros et 1549 euros.

Autre précision : NVIDIA n’a pas fourni de cartes graphiques à la presse en amont de la sortie. En conséquence, n’attendez pas de tests dès le jour du lancement, comme ce fut pourtant le cas pour bon nombre d’autres RTX 3000.

NVIDIA annonce 4 nouvelles cartes graphiques : GeForce RTX 3090 Ti / RTX 3050 desktop ; GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3070 Ti laptop

Bande passante mémoire de 912 Go/s, comme la version Ti

Sur le plan des spécifications, la GeForce RTX 3080 12 Go possède donc 2 Go de VRAM en plus que la GeForce RTX 3080. Elle profite également d’un bus mémoire plus large et de quelques cœurs supplémentaires.

Référence GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 12 Go* GeForce RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-220 GA102-200 Cœurs GPU 84 82 80 70 68 Cœurs CUDA 10752 10496 10240 8960 8704 Cœurs RT 84 82 80 70 68 Cœurs Tensor / unités de texture 336 328 320 280 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz TBC 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz TBC 1710 MHz VRAM 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 912 Go/s 760 Go/s TDP 450W 350W 350W ~350W 320W

Source : VideoCardz