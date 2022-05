NVIDIA propose une série ‘Dans le studio NVIDIA’

Depuis le 15 février, NVIDIA propose des publications « Dans le studio NVIDIA » ; la société a adopté un rythme hebdomadaire depuis la mi-avril. Si ces publications ont bien sûr une visée promotionnelle, elles permettent aussi d’appréhender le travail des réalisateurs et artistes 3D. Le communiqué de presse de NVIDIA fixe le cadre : « La technologie améliore rapidement la façon dont les créateurs de contenu font passer leurs idées du concept à la réalisation. En tant qu’initiateur, l’IA de NVIDIA alimente de nouvelles techniques qui permettent de gagner du temps en éliminant ou en accélérant un large éventail de tâches ».

La semaine dernière, NVIDIA a mis en avant la réalisatrice Karen X. Cheng et NVIDIA Canvas. Pour mémoire, cette application gratuite, qui nécessite un PC équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX ou GeForce RTX, « utilise la puissance de l’IA pour transformer de simples coups de pinceau en images de paysage réalistes. Les artistes peuvent rapidement créer et itérer des arrière-plans, ou accélérer l’exploration de concepts. »

X. Cheng déclare : « Je suis très heureuse d’utiliser NVIDIA Canvas pour pouvoir dessiner les paysages exacts que je recherche. C’est le croquis parfait pour communiquer votre vision à un directeur artistique ou à un recruteur. Je n’ai jamais eu beaucoup de compétences en dessin avant, alors j’ai l’impression d’avoir des superpouvoirs artistiques avec ce truc. »

Vous pouvez en apprendre davantage et visionner des vidéos dans l’article de blog « Dans le studio NVIDIA » de la semaine dernière.

Les workflows 3D

Cette semaine, NVIDIA met à l’honneur les « workflows » 3D. L’entreprise stipule qu’ils « peuvent être incroyablement exigeants, laissant les artistes attendre le rendu de leurs œuvres plutôt que de se concentrer sur le processus créatif. Découvrez comment NVIDIA Studio change la donne pour les artistes 3D dans la publication de cette semaine de « In the NVIDIA Studio ». Nous mettons en lumière la façon dont l’artiste Pablo Muñoz Gómez a pu transformer une esquisse 2D d’une créature forestière mythique en un chef-d’œuvre 3D, tout en exploitant les avantages de l’accélération NVIDIA RTX ».

Pablo Muñoz Gómez utilise Adobe Substance 3D Painter, Sampler et Marmoset Toolbag 4 ; et l’individu est à l’évidence comblé d’avoir pu acquérir une GeForce RTX 3090. Il explique : « Depuis que je suis passé à la GeForce RTX 3090, je peux tout simplement passer plus de temps dans les « étapes créatives » et tester des choses pour affiner mon concept quand je n’ai pas à attendre un rendu ou à me soucier d’optimiser une scène pour la voir en temps réel. »

NVIDIA renchérit : « En exploitant la puissance de son GPU GeForce RTX 3090, Gómez peut utiliser la technologie NVIDIA Iray pour effectuer des montages en temps réel et exploiter le « baking » par ray tracing pour accélérer le rendu. Le ray tracing interactif exclusif aux RTX permet à Gómez d’appliquer des effets d’usure réalistes à son travail en temps réel, également grâce à son GPU. »

Pour tout connaître de l’idylle entre Gómez et sa GeForce RTX 3090, comblez votre curiosité ici.

Nous ne relayerons pas chaque épisode de « Dans le studio NVIDIA », alors sachez qu’un nouvel article est ajouté chaque mardi. Enfin, précisons que si les communiqués de presse de NVIDIA sur le sujet sont en français, toutes les publications complètes le sont en anglais.