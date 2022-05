NVIDIA rend open source les modules de noyau GPU pour Linux

NVIDIA publie désormais les modules du noyau GPU Linux en open source. Ce changement de politique débute avec les pilotes version R515 sous licence GPL/MIT ; ils sont désormais accessibles sur GitHub. Les pilotes ciblent essentiellement les GPU des centres de données ; ceux pour les GPU GeForce sont qualifiées comme étant au « stade alpha ».

NVIDIA a écrit : « Cette version est une étape importante vers l’amélioration de l’expérience d’utilisation des GPU NVIDIA sous Linux, pour une intégration plus étroite avec le système d’exploitation et pour que les développeurs puissent déboguer, intégrer et contribuer en retour. Pour les fournisseurs de distributions Linux, les modules open-source augmentent la facilité d’utilisation. »

Canonical et SUSE sont sur le pont

NVIDIA précise que Canonical et SUSE sont d’ores et déjà prêts à empaqueter les modules du noyau ouvert pour les distributions Ubuntu et SUSE Linux Enterprise.

Cindy Goldberg, VP de la branche Silicon Alliances, a commenté : « Les nouveaux modules GPU open-source de NVIDIA simplifieront les installations et augmenteront la sécurité pour les utilisateurs d’Ubuntu, qu’ils soient développeurs AI/ML, joueurs ou utilisateurs de cloud computing. En tant que créateurs d’Ubuntu, le système d’exploitation Linux le plus populaire auprès des développeurs, nous pouvons désormais apporter un soutien encore meilleur aux développeurs qui travaillent à la pointe de l’IA et du ML en permettant une intégration encore plus étroite avec les GPU NVIDIA sur Ubuntu. »

Enthousiasme partagé par Markus Noga, directeur général de la Business Critical Linux au sein de l’entreprise SUSE : « Chez SUSE, nous sommes ravis que NVIDIA publie son pilote GPU kernel en open source. Il s’agit d’une véritable étape importante pour la communauté open source et l’informatique accélérée. SUSE est fier d’être la première grande distribution Linux à offrir cette avancée avec SUSE Linux Enterprise 15 SP4 en juin. »

Source : NVIDIA