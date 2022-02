NVIDIA renonce au rachat d’Arm

Fin janvier, Bloomberg annonçait que le rachat d’Arm par NVIDIA n’aboutirait pas. NVIDIA et SoftBank Group Corp. ont publié un communiqué de presse officialisant la fin des négociations. Il stipule que « les parties ont convenu de mettre fin à l’accord en raison d’importants défis réglementaires empêchant la concrétisation de la transaction, malgré les efforts de bonne foi des parties ».

Cette acquisition était scrutée par les organismes compétents de nombreux pays, notamment du Royaume-Uni, de la Chine, des États-Unis, de l’Union Européenne. Comme l’avait pressenti Bloomberg, SoftBank Group procédera à une introduction en bourse d’Arm. Celle-ci sera finalisée le 31 mars 2023.

Jusqu’à 20 % d’amélioration des performances en ray tracing grâce à une technique baptisée ‘GPU Subwarp Interleaving’

Arm, l’architecture CPU la plus importante de la décennie selon Jensen Huang

Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, a déclaré (propos traduits) : « Arm a un avenir brillant, et nous continuerons à le soutenir en tant que fier licencié pour les décennies à venir. Arm est au centre de la dynamique de l’informatique. Bien que nous ne formions pas une seule société, nous allons nous associer étroitement avec Arm. Les investissements significatifs réalisés par Masa ont permis à Arm d’étendre la portée du CPU Arm au-delà de l’informatique client, vers les supercalculateurs, le cloud, l’IA et la robotique. Je m’attends à ce qu’Arm soit l’architecture de CPU la plus importante de la décennie. »

Masayoshi Son, PDG de SoftBank Group Corp : « Arm est en train de devenir un centre d’innovation non seulement dans la révolution de la téléphonie mobile, mais aussi dans l’informatique en nuage, l’automobile, l’Internet des objets et le métavers, et est entré dans sa deuxième phase de croissance. Nous allons saisir cette opportunité et commencer à préparer l’entrée en bourse d’Arm, et faire encore plus de progrès. Je tiens à remercier Jensen et ses talentueuses équipes chez NVIDIA pour avoir tenté de réunir ces deux grandes entreprises et je leur souhaite tout le succès possible. »

Source : NVIDIA