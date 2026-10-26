AMD Zen 6 : moins de GHz, mais bien plus de puissance ? Les chiffres surprennent

AMD prépare sa prochaine génération de processeurs, et les premiers benchmarks de Zen 6c laissent entrevoir une progression prometteuse. Malgré une fréquence inférieure à celle de Zen 5, la nouvelle architecture pourrait offrir un gain de performances par cycle particulièrement intéressant.

Des scores obtenus via Geekbench laissent entrevoir une amélioration de performance pour l’architecture Zen 6c d’AMD, comparée à Zen 5, la génération actuellement utilisée dans les processeurs Ryzen 9000.

Une fonctionnalité CPPC repérée dans Windows 11

La version 26H2 de Windows 11, ainsi que la future version 27H2, intègrent une nouvelle fonctionnalité de priorité de performance CPPC destinée aux processeurs Zen 6 d’AMD. Zen 6 est l’architecture qui succédera à Zen 5, actuellement présente dans les processeurs de bureau Ryzen 9000. Ce type de fonctionnalité est généralement ajouté par le biais de mises à jour des pilotes chipset, dont l’une a été publiée cette semaine.

Si Zen 6 n’est pas encore disponible pour le grand public, l’architecture a déjà été annoncée pour le marché des serveurs avec les puces EPYC 9006 (nom de code Venice) en juillet 2026. Des fuites de benchmarks permettent ainsi d’esquisser les performances potentielles des futurs processeurs Ryzen, tant pour les versions de bureau que mobiles.

Des résultats encourageants malgré une fréquence réduite

Les scores proviennent du processeur EPYC 9996, le processeur serveur haut de gamme d’AMD, doté de 256 cœurs et 512 threads, basé sur l’architecture Zen 6c. Ces résultats montrent un score de 2 847 points en monocœur sur Geekbench 7.1, en fonctionnant à une fréquence d’environ 4,1 GHz. Son score multicœur s’élève à 68 427 points.

À titre de comparaison, l’EPYC 4545P, basé sur Zen 5, qui compte 16 cœurs et une fréquence turbo pouvant atteindre 5,5 GHz, a obtenu 3 064 points au même test monocœur, en tournant à environ 5,45 GHz. À première vue, l’architecture précédente semble avoir l’avantage, mais les différences de fréquence relativisent cette conclusion.

Malgré une fréquence sensiblement inférieure, le EPYC 9996 parvient à se rapprocher du score de son prédécesseur. Une fois les résultats ajustés en fonction de la fréquence, les utilisateurs estiment que Zen 6c offre jusqu’à 24 % de performance supplémentaire par cycle d’horloge par rapport à Zen 5. Il ne s’agit pas d’une augmentation directe de 24 % des performances dans toutes les charges de travail, mais ce chiffre donne une première indication des améliorations architecturales qu’AMD pourrait apporter avec sa prochaine génération de processeurs, l’IPC (nombre d’instructions par cycle) devant se rapprocher de cette valeur.

Une comparaison à fréquence identique

Pour arriver à ce résultat, l’utilisateur et passionné de technologie @326powah a fait fonctionner un processeur Zen 5 à une fréquence fixe de 4,1 GHz, associé à de la mémoire DDR5-6000 avec des timings CL34. La puce a obtenu 2 444 points au test monocœur, contre 2 847 points pour l’EPYC 9996. Cela représente environ 16,5 % de performance supplémentaire pour la puce serveur basée sur Zen 6c, à fréquence comparable.

Le tableau ci-dessous résume les scores monocœur de Geekbench, tous obtenus à environ 4,1 GHz, donnant ainsi une indication sur l’IPC potentiel :

Processeur Architecture Système d’exploitation Score Geekbench monocœur EPYC 9996 Zen 6c Linux (Ubuntu) 2 847 Ryzen 7 9700X Zen 5 Linux (CachyOS) 2 483 Ryzen 7 9700X Zen 5 Windows 11 2 318

Des caractéristiques encore à confirmer

Les futurs processeurs de bureau d’AMD, qui devraient appartenir à la famille Olympic Ridge (potentiellement commercialisée sous le nom Ryzen 10000), devraient combiner cette nouvelle architecture à des fréquences plus élevées et jusqu’à 24 cœurs CPU.

Un cache plus important ainsi que d’autres ajustements architecturaux pourraient également contribuer aux gains de performance, bien que les spécifications définitives n’aient pas encore été confirmées. Ces premiers résultats restent néanmoins à considérer avec prudence, dans l’attente de données officielles et de tests sur les futurs produits grand public.