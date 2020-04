NVIDIA : une MX450 au niveau d’une GTX 1650 ?

Sur le marché des PC portables, NVIDIA a récemment présenté ses cartes RTX Super mobiles et avait officialisé ses MX350 et MX330 en février dernier. Malheureusement, ces deux dernières sont toujours sous architecture Pascal. Toutefois, l’entreprise préparerait des GPU MX basés sur l’architecture Turing. L’objectif : contrer les iGPU Vega d’AMD et surtout les GPU Xe DG1 d’Intel.

Il faut dire que désormais, la Gen11 d’Intel (Ice Lake) et les iGPU Vega d’AMD autorisent certains fabricants de PC portables à se passer des solutions MX de NVIDIA. L’APU Renoir Ryzen 7 4800U offre ainsi jusqu’à 95 % des performances d’une GeForce MX350. Du côté d’Intel, c’est l’arrivée des puces Tiger Lake-U et surtout des GPU Xe DG1 qui inquiéterait NVIDIA. La menace semble en tout cas suffisamment sérieuse pour pousser la marque à envisager des GPU MX sous architecture Turing. Un certain Rogame a découvert deux modèles, tous deux basés sur le GPU TU117. L’un a pour référence la désignation TU117-655-KA/B/A1 et l’autre, TU117-650-A1.

Les GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition atteignent les 6000 dollars !

Interface PCIe 4.0

Le meilleur, qu’on peut se risquer à nommer MX450, embarque 2 Go de mémoire GDDR6 avec une vitesse mémoire de 10 Gbit/s. La fréquence est de 540 MHz et le TDP, inférieur à 25W. Cette série MX Turing, gravée en 12 nm, utiliserait une interface PCIe 4.0, une première pour les GPU de PC portables. Concrètement, on peut tabler sur des performances proches de celles délivrées par la GeForce GTX 1650. La production de masse débuterait d’ici juin 2020, pour un lancement au second semestre de cette année.

Nom GPU Architecture GPU Cœurs CUDA Fréquence GPU Vitesse mémoire Taille bus mémoire TDP GeForce MX450? Turing TU117 768-896? 540 – TBA MHz 10 Gbit/s GDDR6 64-bit 25W GeForce MX430? Turing TU117 768-896? TBA – TBA MHz 10 Gbit/s GDDR6

7 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX350 Pascal GP107 640 1354-1468 MHz 7 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX350 Pascal GP107 640 746-937 MHz 7 Gbit/s GDDR5 64-bit 15W GeForce MX330 Pascal GP108 384 1531-1594 MHz 6/7 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX310 Pascal GP108 256 1341-1379 MHz 6/7 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX250 Pascal GP108 384 1518-1582 MHz 6/7 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX250 Pascal GP108 384 937-1038 MHz 6 Gbit/s GDDR5 64-bit 10.5W GeForce MX230 Pascal GP108 256 1518-1531 MHz 6/7 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX150 Pascal GP108 384 1468-1531 MHz 6 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX150 Pascal GP108 384 937-1038 MHz 5 Gbit/s GDDR5 64-bit 10W GeForce MX130 Maxwell GM108 384 1122-1242 MHz 6 Gbit/s GDDR5 64-bit 25W GeForce MX110 Maxwell GM108 256 963-993 MHz 1,8 Gbit/s DDR3 64-bit 10W

Next Nvidia MX card with TU117



> 540MHz base clock

> 2GB 10Gbps GDDR6



This should be < 25W SKU



Check notebook check's article for more details : https://t.co/eNubKSF1Xy pic.twitter.com/yBnOp36q6i — _rogame (@_rogame) April 6, 2020

Source : WCCFTech