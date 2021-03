NZXT dévoile sa carte mère N7 B550

NZXT lance sa première carte mère AMD dans la gamme N7, la N7 B550. Basée sur le chipset B550 d’AMD, elle est compatible avec les processeurs séries Ryzen 5000, 4000, et 3000 (exceptions faites des Ryzen 5 3400G et Ryzen 3200G).

Cette carte mère ATX possède un port PCIe 4.0 x16. Pour le stockage, deux connecteurs M.2 (l’un en PCIe 4.0 x4, l’autre en PCIe 3.0 x2), six SATA. Elle offre quatre emplacements mémoire pour une capacité totale de 128 Go de DDR4-4733. Elle bénéficie d’une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth V5.2 et d’un port 2,5 GbE. Le système d’alimentation est en 12+2 phases avec un PCB à 6 couches.

Proposée avec un revêtement noir ou blanc

En matière de design, NZXT a opté pour un cache métallique « conçu pour s’harmoniser avec les boîtiers de la série H ». La carte se décline en versions noire ou blanche. Pour les amateurs d’ARGB, cette N7 B550 propose « un contrôle intuitif de quatre canaux d’éclairage RVB et de sept canaux de ventilateur via NZXT CAM. Les accessoires d’éclairage de tous les fabricants sont pris en charge ».

La N7 B550 coûte 229,99 euros. NZXT accorde une garantie de 3 ans.