NZXT Canvas FHD : un écran gaming avec une dalle IPS 1 ms à 240 Hz et Freesync Premium

Le moniteur Canvas FHD, décliné en 25 et 27 pouces, affiche des images en 1920 x 1080 pixels, avec une fréquence de rafraichissement maximale de 240 Hz. Il est de plus compatible FreeSync Premium et offre une temps de réponse de 1 ms.

Si vous recherchez un PC ou des périphériques spécialement sélectionnés pour offrir les meilleures performances en jeu, l’offre de NZXT est particulièrement intéressante. La marque vient d’ailleurs de lancer un nouvel écran, le Canvas FHD, dont les caractéristiques sont en mesure d’assurer une réactivité à toute épreuve.

Comparatif : quel est le meilleur écran gamer en 2022 ?

Le Canvas FHD exploite une dalle LCD IPS, qui affiche des images en Full HD comme son nom l’indique (soit 1920 x 1080 pixels). Celle-ci est certifiée DisplayHDR 400, et offre un temps de réponse très élevé (seulement 1 ms) ainsi qu’un taux de contraste de 1000:1. D’autre part, afin d’offrir la meilleure réactivité possible, le moniteur supporte une fréquence de rafraichissement pouvant atteindre 240 Hz. De plus, grâce à sa certification Freesync Premium, l’affichage délivré par le Canvas FHD est dépourvu d’effet de déchirement d’image. De plus, un traitement de la dalle garantit des images toujours parfaitement exemptes de reflets.

Le NZXT Canvas FHD pivote à 90°

Cerise sur le gâteau, l’écran peut pivoter sur 90 degrés, si on désire bénéficier d’un affichage en mode portrait. Enfin, précisons que la connectique du Canvas FHD comprend 2 ports HDMI 2.0, un connecteur DisplayPort 1.2, ainsi qu’un hub USB (deux de type A et un de type C).

Les paramètres de l’écran peuvent être ajustés facilement par l’intermédiaire de l’application NZXT Cam. En plus d’offrir la possibilité de créer différents profils, en fonction des jeux utilisés, elle permet de rapidement modifier de nombreux paramètres, comme la luminosité, les contrastes, la saturation des couleurs, etc.

Le moniteur Canvas FHD est disponible sur le site de NZXT en blanc ou noir, ou même en blanc/noir et noir/blanc.

Il est proposé aux prix de 339 et 359 €, respectivement pour les modèles 25 et 27 pouces, avec leur pied. Car il est également possible de les commander sans ce dernier, pour une installation murale (VESA 100 x 100). Leur prix baisse alors de 40 € (299 et 319 € donc !). Vous pouvez même choisir un bras articulé, qui se fixe au bureau, et qui permet d’ajuster précisément la position de l’écran dans l’espace.