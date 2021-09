NZXT propose un boîtier H510 Flow

NZXT décline son boîtier H510 dans une version baptisée H510 Flow. Celle-ci troque la façade en verre trempé au profit d’un panneau perforé afin de maximiser le flux d’air. Mis à part ce changement, qui a une incidence sur le poids du boîtier, les spécifications sont identiques à celles du H510 Elite dont vous pouvez lire un test ici.

Nous retrouvons donc un boîtier moyen tour destiné à accueillir une carte mère Mini-ITX, MicroATX ou ATX. Les dimensions restent de 460 x 210 x 428 mm. En revanche, ce H510 Flow affiche 6,6 kg sur la balance contre 7,5 kg pour l’Elite classique. Il est suffisamment spacieux pour héberger une carte graphique de 360 mm de long. La hauteur maximale autorisée pour le ventirard est de 165 mm.

NZXT H510 : Alliance ou Horde, deux boîtiers pour fans de WoW

Jusqu’à quatre ventilateurs

Pour le refroidissement, le châssis accepte une paire de ventilateurs 120 / 140 mm en façade ; une turbine de 120 ou 140 mm au niveau du top ; une autre de 120 mm à l’arrière. NZXT fournit le boîtier avec deux ventilateurs de 120 mm préinstallés. Ces modèles Aer F 120 ont une vitesse de rotation maximale de 1200 tr/min pour un débit d’air de 50,42 CFM et un volume sonore de 28 dBA. En ce qui concerne le watercooling, un radiateur de 280 mm peut être installé en façade et un de 120 mm à l’arrière.

La connectique en façade se compose d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-C et du jack audio. NZXT propose ce boîtier H510 Flow dans deux options de coloris : blanc mat et noir mat. La garantie dure deux ans et le prix de vente conseillé s’élève à 109,99 euros.

NZXT lance sa gamme de PC pré-assemblés en Europe