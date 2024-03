Moins chère, la Xbox Series X entièrement digitale pourrait avoir du mal à convaincre

Alors que la neuvième génération de consoles en est à peu près à mi-vie, il serait temps pour les constructeurs de proposer un rafraîchissement de leur machine. Si l’existence d’une PS5 Pro n’est plus vraiment un secret, du côté des Xbox Series S et X de Microsoft, cela reste encore très nébuleux.

Un refresh des Xbox Series serait bel et bien prévu pour 2024, cependant aucune information véritablement concrète n’avait encore filtré ou été divulguée officiellement. Heureusement, de nouvelles informations récentes changent la donne.

Il semblerait effectivement que Microsoft soit en train de préparer un modèle inédit de sa console monolithique. Celle-ci prendrait la forme d’une Xbox Series X entièrement blanche et sans lecteur de disque. Très inspirée de la Series S, la console serait en revanche plus puissante mais tout aussi abordable.

Finalement, ces rumeurs se concrétisent et grâce à une nouvelle fuite, il est enfin possible d’apercevoir la console en photo. Les images du leaker eXtas1s ont beau être de très basse résolution, elles permettent néanmoins de se faire une idée de la bête.

©eXtas1s et eXputer

La Xbox Series X blanche va-t-elle trouver preneur ?

Comme la Xbox Series X de base, cette version va garder sa forme de “réfrigérateur”. Les seules véritables différences étant donc sa couleur blanche et l’absence flagrante de lecteur de disque.

Ce choix d’enlever le lecteur a probablement été fait pour baisser le prix de la console, un peu à la manière de la PS5 Slim. Il faut espérer, en revanche, qu’à l’image de Sony, Microsoft propose un lecteur de disque amovible.

La décision de Microsoft pourrait ne pas être uniquement pécuniaire et pourrait s’inscrire dans une stratégie plus globale de l’entreprise. Xbox et Microsoft cherchent, en effet, à étendre leur marque au-delà des frontières des consoles conventionnelles en s’appuyant sur le numérique notamment.

Si à l’avenir tous les écrans sont des Xbox, ce modèle blanc de la Series X aurait comme objectif de mettre en avant le Game Pass certainement. Si on omet le fait que les érences du tout numérique (notamment en ce qui concerne les licences de jeu), cette console, si son prix est effectivement plus bas, serait un bon moyen d’augmenter les marges de ses créateurs.

©eXtas1s et eXputer ©eXtas1s et eXputer

D’autant plus que la couleur ne serait pas le seul changement de cette Xbox Series X blanche. Selon les informations qu’il est possible de glaner sur internet, la console pourrait bénéficier de quelques améliorations. Cela pourrait prendre la forme d’un nouveau dissipateur de chaleur pour la machine, par exemple.

En revanche, si la configuration de la PS5 Pro s’avère exacte, il est possible que ces changements mineurs ne soient pas suffisants pour rendre cette Xbox plus compétitive. Actuellement, Xbox est à la traîne face à Sony et Nintendo. Ce petit rafraîchissement de sa console actuelle la plus puissante serait effectivement séduisant, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour certains joueurs.

Le rafraîchissement de la Xbox Series X entièrement blanche se dévoile en photo.

Cette console serait vendue sans lecteur de disque et pourrait être moins chère.

Le manque d’innovation de cette version pourrait ne pas être suffisant face à l’hypothétique PS5 Pro de Sony.

Source : Exputer