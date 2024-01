OnePlus 12 : une hausse possible des tarifs qui ne remet heureusement pas en causes ses qualités

©OnePlus

Déjà commercialisé en Chine depuis le 5 décembre, il devrait pointer le bout de son nez très rapidement dans le reste du monde. En effet, le nouveau smartphone de OnePlus devrait être lancé de façon globale fin janvier, le 23 pour être exact.

Si l’on connaît déjà la fiche technique du téléphone, son prix restait encore inconnu mais cela vient de changer et une information récente permet d’en apprendre plus sur la tarification en dollars du OnePlus 12.

Le téléphone, qui doit intégrer une batterie de 5400 mAh et un écran 120 Hz, pourrait donc être vendu aux alentours de 799 dollars, soit 730 euros environ. Cela représente tout de même une augmentation de 100 dollars par rapport au OnePlus 11.

OnePlus 12 : un smartphone haut de gamme pour une somme honnête ?

Cette hausse du prix du smartphone est sans doute due à l’intégration du monstrueux Snapdragon 8 Gen 3 mais aussi aux diverses améliorations que doit apporter le OnePlus 12. Entre retour de la charge sans fil et un appareil photo “révolutionnaire” il n’est pas étonnant de voir le OnePlus 12 gonfler ses prix.

Si le fait que le nouveau smartphone de OnePlus soit plus onéreux peut en gêner certains, il faut tout de même rappeler que le téléphone s’annonce véritablement comme étant un appareil aux performances supérieures.

©OnePlus

Le constructeur chinois a l’habitude de proposer des smartphones haut de gamme à des prix défiant toute concurrence. Une hausse d’une centaine de dollars ne change pas le fait que le OnePlus 12 devrait écraser ses rivaux à sa sortie et se placer comme étant un véritable “flagship-killer”.

De plus, pour la première fois, OnePlus devrait également commercialiser une version R du smartphone à des prix de milieu de gamme. En effet, le OnePlus 12R devrait lui aussi être vendu dans d’autres pays que la Chine à un prix particulièrement attrayant : 499 dollars. Celui qui doit être identique au OnePlus Ace 3 doit lui embarquer un SoC Snapdragon 8 Gen 2. Cela ferait de lui un smartphone très performant à un prix imbattable.

La tarification des OnePlus 12 et 12 R met la concurrence dans l’embarras

Bien que ces informations ne soient pas encore officielles, si elles s’avèrent exactes, OnePlus pourrait proposer des smartphones alliant innovation et accessibilité très prochainement.

Cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour les autres constructeurs comme Samsung ou Apple. Bien que le prochain téléphone de la firme coréenne (le Galaxy S24) tire son épingle du jeu grâce à l’intégration de l’IA, ses performances pourraient ne pas surpasser celles du OnePlus 12.

En “cassant les prix” de la sorte, l’entreprise chinoise pourrait bel et bien mettre la concurrence dans l’embarras et la forcer à redoubler d’imagination pour justifier l’écart de prix actuel. Pour rappel, les rumeurs entourant le tarif du Galaxy S24 le placent dans une fourchette de prix comprise entre 900 et 1470 euros.

Source : Techpuls