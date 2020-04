OriginPC installe une configuration PC musclée dans une Tesla Model S pour enfant

OriginPC élabore des produits avec des concepts intéressants, comme l’EON15-X, un PC portable muni d’un Ryzen 9 3900. Mais la société propose aussi des créations un peu plus farfelues. C’est le cas du Ludicrous PC, une configuration installée dans le capot d’une Tesla Model S pour enfant. Et le mieux, c’est qu’elle roule, et qu’on peut même choisir la couleur et les jantes du véhicule.

L’entreprise a initialement élaboré cette machine fin 2019 pour un certain Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD. Elle est désormais en vente auprès des particuliers. Néanmoins, son tarif risque d’en rebuter plus d’un : à partir de 13 370 dollars. En échange de cette somme, vous obtenez la configuration suivante : un processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads), une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 Go de mémoire Corsair Dominator Platinum RGB, un SSD CORSAIR Force Series MP600 Gen4 PCIe M.2 de 2 To pour le système d’exploitation et enfin, un SSD Samsung 860 PRO de 4 To pour le stockage. Le processeur et la carte graphique sont refroidis par liquide. Le tout est installé dans une Tesla Model S pour enfant, bien entendu.

Tuning PC : des mods plus originaux les uns que les autres

Une voiture qui roule, munie de phares et même d’un klaxon

OriginPC précise que la construction du Ludicrous PC a imposé de nombreuses contraintes. Notamment la nécessité de « surmonter certains défis tels que la circulation de l’air, l’installation des pièces du PC à l’intérieur de la Tesla Model S pour les enfants, tout en conservant la maniabilité de la voiture ». Pari relevé, puisque la voiture est équipée « de phares qui fonctionnent, d’un klaxon, de la possibilité de conduire en avant et en arrière, et d’une télécommande qui peut allumer le PC ». Mais la question qu’on se pose, c’est surtout de savoir s’il est possible de conduire et jouer en même temps.

