Pas de 4K native pour Watch Dogs Legion et Assassin’s Creed Valhalla sur PS5 et Xbox Series X

Les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, sortent dans quelques jours : le 19 novembre pour la première, le 10 pour les secondes. Parmi les arguments de vente de Sony et Microsoft, des temps de chargement très rapides grâce à la présence d’un SSD NVMe, du ray tracing et des jeux en 4K… mais apparemment, il ne faut pas s’attendre à une définition 4K native pour tous les titres.

En effet, les récents Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion d’Ubisoft ne tourneraient pas en 4K native sur les deux consoles ; il se contenteraient d’une définition dynamique. Selon des retours sur Beyond3D relayés par DSOGaming, sur Xbox Series X, Watch Dogs Legion fonctionne bien en 4K native de temps en temps mais descend en 1440p dans certaines scènes. Pour Assassin’s Creed Valhalla, c’est directement Ubisoft qui mentionne de la « 4K upscaled » sur PS5.

« Upscaled 4K »

Ironiquement, pour ce dernier cas de figure, tout est parti d’un article publié par le studio. Dans celui-ci, on pouvait lire que le titre tournait « in 4K resolution at 60 frames per second on Xbox Series X » et, initialement, sur PS5, « in 4K and 60 frames per second ». Il n’en fallait pas plus pour que certains y aillent de leur interprétation et clament que seule la Xbox Series X était capable de faire tourner le soft en 4K à 60 ips, tandis que sur PS5, il faudrait choisir l’une des deux conditions.

Confirmed: For Assassin's Creed Valhalla, #XboxSeriesX is the only next-gen console that is confirmed to be 4K "at" 60 FPS, not 4K "and" 60 FPS. pic.twitter.com/rIKYIH7Kh0 — Xbox News (@_XboxNews) October 26, 2020

Depuis, Ubisoft a rectifié l’article et mentionne bien « 4K resolution at 60 frames » à la fois pour la Xbox Series X et la PS5. Que vient faire l’histoire de l’upscale dans tout ceci, nous direz-vous. Nous y venons : le studio a également envoyé un message à DualShockers dans lequel il écrit : “I can confirm that Assassin’s Creed Valhalla runs at 4K at 60 fps on PS5 (upscaled 4K)”.

Ne notre côté, nous trouvons tout ceci un peu confus. D’ailleurs, si dans son billet, Ubisoft communique à propos du 4K à 60 ips pour Assassin’s Creed Valhalla, elle se garde bien de le faire pour Watch Dogs Legion ; et pour cause, officiellement, c’est bien du 4K/30 ips pour ce dernier sur consoles next-gen.

Logique vu le prix des consoles

Bref, s’il faudra attendre des analyses plus fines en matière de fréquences d’images / définitions sur PS5 et Xbox Series X, mieux vaut ne pas imaginer que les machines pourront faire tourner tous les titres récents en 4K native ; pour certains, l’upscaling sera, a priori, de rigueur. En considérant les composants embarqués par les deux consoles, ce n’est en fait pas très étonnant : sans DLSS, même la RTX 3090 ne tient pas les 60 ips sur Watch Dogs Legion en 4K.

Maintenant, les techniques comme le DLSS offrent des résultats tout à fait satisfaisants et il fallait de toute façon pas espérer des miracles des PS5 et Xbox Series X, vendues, rappelons-le, 500 euros dans leur meilleure version. En effet, gardons à l’esprit qu’une RTX 3090 coûte la bagatelle de 1549 euros, soit plus de trois fois le prix d’une console next-gen. Espérons simplement que les développeurs jouent la carte de la transparence quant à la manière dont leurs productions tournent sur les consoles, voire laissent l’opportunité aux joueurs de choisir entre définition et framerate, comme c’est le cas sur PS4 Pro et Xbox One X.