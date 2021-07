Nintendo officialise la Switch OLED

Une nouvelle version de la Nintendo Switch dotée d’un écran OLED de 7 pouces et de 64 Go de stockage interne, attendue le 8 octobre prochain.

Le lancement d’une nouvelle Nintendo Switch faisait l’objet de spéculations depuis plusieurs mois ; Nintendo l’a désormais officialisée. On attendait une hypothétique « Switch Pro », il faudra se contenter d’une modernisation globale visant en particulier l’écran qu’elle embarque. Baptisée Nintendo Switch OLED, cette version sera lancée le 8 octobre prochain à un tarif de 349,99 dollars (contre 299,99 dollars pour la Switch classique et 199,99 dollars pour la Switch Lite).

Cette console s’armera donc d’un inédit écran OLED de 7 pouces. En mars, nous avions justement appris que Nintendo avait passé commande de telles dalles auprès de Samsung. Pour mémoire, la Nintendo Switch actuelle possède un écran LCD de 6,2 pouces. En revanche, la définition ne change pas, puisqu’elle reste de 1280 x 720 pixels (et de 1080p avec la sortie HDMI du dock, le 4K n’étant pas (encore) de la partie). Pour réussir l’audacieux pari de proposer un écran plus grand tout en maintenant des dimensions rigoureusement identiques, pas de secret : Nintendo a réduit la largeur des bords qui l’encadrent.

64 Go de stockage interne et ajout d’un port Ethernet au dock

L’autre principal atout de cette Nintendo Switch OLED est une capacité de stockage interne en hausse, qui passe de 32 Go à 64 Go. La machine reçoit également un port GbE intégré au dock ; la connexion Internet ne s’établira donc plus exclusivement par Wi-Fi … ou au moyen d’un adaptateur USB à enficher dans ledit dock. Nintendo semble donc plébisciter et mettre un coup d’accélérateur sur son offre « Online », certainement en prévision de Mario Party Superstars, prévu pour le 29/10/21, entre autres joyeusetés connectées. On sait par ailleurs que de nombreux twitchers ont déjà recours à un adaptateur Ethernet afin de booster la connexion de leur console, ils pourront désormais s’affranchir d’un tel accessoire. Nintendo n’a pas communiqué sur cette éventualité, mais il ne semble pas y avoir d’impossibilité à commercialiser séparément le dock de nouvelle génération pour les possesseurs de la Switch d’origine. Encore qu’il s’agisse d’un argument de poids, pour justifier le changement de machine. Dernier détail, le dock revêt désormais des contours arrondis. Avec Windows 11 qui plébiscite ce type de design, jusqu’aux fenêtres de l’Explorateur ou des applications, c’est donc une vraie tendance qui s’esquisse désormais, après des années de « flat design ».

En matière de design, comme illustré dans la vidéo et les photos, la Nintendo Switch en modèle OLED abandonne le code de couleurs bleu et rouge au profit d’un sobre coloris blanc. Notez que cette version de la console pèse un peu plus lourd que l’actuelle, avec 0,93 lbs annoncé, soit environ 0,42 kg, contre 0,88 lbs pour la Switch classique et 0,61 lbs pour la Switch Lite.

Au niveau du SoC, Nintendo se contente de mentionner un « NVIDIA Custom Tegra », sans suggérer une quelconque amélioration. Malgré un nouveau modèle de batterie 4 310 mAh estampillé HEG-001, la plage d’autonomie annoncée ne change pas d’un iota par rapport à celle de la Switch standard et reste entre 4,5 et 9 heures. Enfin, la firme nippone met aussi en avant une meilleure restitution audio.

