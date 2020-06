Plusieurs minutes de bataille en temps réel sur Total War Saga : Troy

Voici la première vidéo de gameplay pour Total War Saga : Troy. Ce nouvel opus dans la franchise débarquera le 13 août prochain en exclusivité sur l’Epic Games Store. Vous pourrez d’ailleurs l’acquérir gratuitement le premier jour de sa sortie.

Ce qu’on voit dans cet extrait ne devrait pas dépayser les fans de la licence. Le jeu propose toujours des affrontements en temps réel mettant en scène des milliers d’unités. Dans le cas présent, la bataille oppose les armées d’Achille et d’Hector.

Quid de la configuration minimale ?

On est maintenant curieux de découvrir tout ceci clavier et souris en main. On ignore pour l’instant les configurations minimales et recommandées, mais les jeux Total War s’avèrent en général relativement gourmands niveau CPU.

Sur Steam, Total War Saga : Troy n’arrivera qu’à l’été 2021.