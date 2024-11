Pour l’achat d’un PC portable, MSI vous offre Diablo IV et son extension Vessel of Hatred

MSI propose Diablo IV et l’extension Vessel of Hatred gratuitement aux joueurs qui achètent un nouveau PC portable de la marque. Découvrez comment profiter de cette offre.

Après dix ans d’attente, Blizzard a reconquis le cœur des amateurs de hack ‘n’ slash l’année dernière avec la sortie de Diablo IV. Le jeu est revenu aux racines de la saga avec une ambiance gothique, des hordes d’ennemis, des personnages charismatiques et des pouvoirs toujours plus dévastateurs.

Il y a quelques semaines, l’extension Vessel of Hatred venait relancer l’intérêt du jeu en y ajoutant de nombreux contenus. On peut citer une nouvelle campagne principale, la classe Sacresprit, la région inédite de Nahantu, et surtout des événements et du butin end game. Ce DLC touche notre fibre nostalgique de joueur de Diablo II puisqu’on y retrouve Méphisto, le Seigneur de la haine.

Quel PC portable gamer MSI choisir pour obtenir Diablo IV ?

Tout cela est bien alléchant et vous allez pouvoir profiter de dizaines ou de centaines d’heures de jeu sur Diablo IV sur votre nouveau PC portable MSI. La marque s’est en effet associée avec Blizzard pour offrir le jeu de base Diablo IV ainsi que son extension Vessel of Hatred aux acquéreurs d’un PV portable gaming. Et pour finir de vous convaincre, le constructeur a lancé ses promotions de fin d’année, avec des baisses de prix qui peuvent atteindre plus de 30 %.

L’offre est valide pour un PC portable gaming MSI éligible acheté le 31 décembre 2024 au plus tard. La demande pour obtenir gratuitement Diablo IV et Vessel of Hatred peut être effectuée jusqu’au 14 janvier 2025. De nombreuses références sont concernées, voici les critères retenus par MSI pour qu’un PC portable puisse faire partie de l’offre :

Faire partie d’une gamme gaming de MSI : Pulse, Raider, Stealth, Vector, Titan.

Être équipé d’un processeur Intel Core Ultra, Intel Core série HX (14ᵉ génération) ou AMD Ryzen AI série 300.

Embarquer une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 ou supérieure.

Vous pouvez choisir l’ordinateur portable qui vous plait parmi tous les modèles présents sur le lien ci-dessus. Si vous manquez d’inspiration, nous avons sélectionné quelques produits qui ont retenu notre attention.

Raider GE78 HX 14V

Ce PC portable répond aux besoins des joueurs les plus exigeants grâce à sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 et son processeur Intel Core i9 14900HX, qui assurent des performances ultra haut de gamme. L’affichage n’est pas en reste, confié à un écran IPS de 17 pouces avec définition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels), fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, un ratio 16:10 et une couverture de 100 % de l’espace de couleur DCI-P3. Le refroidissement est pris en charge par deux ventilateurs et six caloducs. Le clavier gaming Steelseries avec rétroéclairage LED RGB paramétrable touche par touche et le système audio à six haut-parleurs viennent parfaire ce tableau.

Pulse 17 AI C1V

Ce modèle offre une configuration équilibrée pour jouer dans de bonnes conditions et à un rapport qualité-prix très intéressant. On retrouve une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 et un processeur Intel Core Ultra 7 155H, ainsi qu’un écran IPS de 17 pouces avec définition QHD+ (2 560 x 1 440 pixels), fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, et une couverture de 100 % de l’espace de couleur DCI-P3.

Stealth 18 AI Studio A1V

Cet ordinateur portable se distingue par la qualité extraordinaire de son écran IPS de 18 pouces, qui bénéficie d’une définition UHD+ (3 840 x 2 400 pixels), d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et qui couvre 100 % de l’espace de couleur DCI-P3. Le laptop est propulsé par une carte graphique GeForce RTX 4080 et un processeur Intel Core Ultra 9 185H, de quoi faire tourner sereinement vos jeux en 4K. Il jouit aussi d’un design premium, notamment grâce à son châssis en alliage de magnésium et d’aluminium.

Les étapes à suivre pour demander Diablo IV et Vessel of Hatred

La procédure permettant de récupérer Diablo IV et son extension Vessel of Hatred est simple :

Vous devez vous connecter à votre compte sur le centre des membres de MSI, ou en créer un le cas échéant.

Ensuite, commencez l’enregistrement de votre PC portable éligible à l’offre en sélectionnant la gamme à laquelle il appartient et en choisissant l’option Diablo IV: Vessel of Hatred x MSI Game Bundle.

Téléchargez les preuves d’achat exigées, à savoir une photo montrant clairement le numéro de série situé sur le produit MSI et une photo de votre facture montrant le nom du produit éligible.

Une fois la demande acceptée, vous recevrez un email (à l’adresse associée à votre compte MSI) contenant votre code pour activer le jeu de base Diablo IV ainsi que l’extension Vessel of Hatred sur Battle.net. N’oubliez pas que l’appareil doit être acheté le 31 décembre 2024 au plus tard et que la demande doit être soumise au 14 janvier 2025 au plus tard.

