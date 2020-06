Pour Sony, rendre les futurs jeux PS5 compatibles avec la PS4 n’est pas une priorité

Dans quelques mois, Microsoft et Sony devraient proposer leur console de nouvelle génération respective, à savoir la Xbox Series X et la PlayStation 5. Du côté de l’entreprise américaine, on met souvent l’écosystème en avant, avec une rétrocompatibilité totale sur quatre générations. En outre, la plupart des softs devraient débarquer sur Xbox Series X, PC, mais aussi Xbox One pendant un bon moment. Du côté nippon en revanche, une fois la PlayStation 5 lancée, garantir la longévité de la PlayStation 4 ne sera clairement plus la propriété.

C’est ce qui ressort d’une interview de Jim Ryan, PDG de Sony Computer Entertainment, chez GamesIndustry. Voici ses propos : « Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations. Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, celle-ci doit comporter des fonctions et des avantages que la génération précédente ne comporte pas. Selon nous, les développeurs doivent créer des jeux qui tirent le meilleur parti de ces caractéristiques. Nous croyons aux générations, et qu’il s’agisse de la manette DualSense, de l’audio 3D, des multiples façons d’utiliser le SSD… nous pensons qu’il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, de différent, qui ne peut vraiment être apprécié que sur PS5 ».

L’Unreal Engine 5 affole nos rétines avec une première démo technique tournant sur PlayStation 5

SSD et feedback haptique

Ainsi, en plus du SSD, la DualSense, la manette de la PlayStation 5, s’annonce comme un élément majeur des futurs jeux. Elle propose notamment un feedback haptique censé renforcer l’immersion. En tout cas, ces propos sont à prendre en considération pour les détenteurs de PlayStation 4 : à l’évidence, il est probable que plusieurs exclusivités Sony se bornent à la Playstation 5 et ne sortent pas sur la console actuelle.