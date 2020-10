La PlayStation 5 démontée composant par composant en vidéo

Dans un peu plus d’un mois, le 19 novembre, Sony lancera sa PlayStation 5. En France, celle-ci coûtera 399 euros dans sa Digitial Edition et 499 euros dans sa version classique. La firme nippone avait dévoilé les caractéristiques techniques de sa machine en mars, et le design final en juin. Désormais, elle nous offre une petite autopsie de la console.

C’est Yasuhiro Ootori, vice-président du département de conception mécanique et de la division de conception de matériel de Sony, et donc médecin légiste de PlayStation 5 à ses heures perdues, qui s’y colle.

L’Unreal Engine 5 affole nos rétines avec une première démo technique tournant sur PlayStation 5

Du métal liquide pour l’APU plutôt que de la simple pâte thermique

Au cours de cette vidéo de 7 minutes et 11 secondes, Yasuhiro Ootori démonte le châssis de la console et dévoile ses composants internes. Il extirpe lecteur Blu-ray, capteur Wi-Fi, ventilateur des entrailles de la bête, avant d’examiner ses différents organes vitaux que sont les 16 Go de mémoire GDDR6, le SSD PCIe de 825 Go, l’APU AMD ou encore la carte mère. Rappelons au passage que l’APU est constitué de 8 cœurs CPU à 3,5 GHz sous architecture Zen 2. Ils collaborent avec une solution graphique AMD Radeon sous architecture RDNA 2 ; elle comprend 36 unités de calcul, pour une capacité de calcul FP32 de 10,28 téraflops.

Enfin, Yasuhiro Ootori poursuit son exploration en s’attardant sur les différents éléments qui composent le système de refroidissement de la PlayStation 5 et lui assurent ainsi une bonne santé : dissipateur thermique, ventilateur… On découvre par exemple que Sony utilise du métal liquide entre l’APU et son dissipateur pour lui éviter la surchauffe ; une première sur une console.