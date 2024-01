Predator Helios : les PC gaming d’Acer font le plein d’IA

Le millésime 2024 des Predator Helios 16/18 et Neo 16/18 cuve les processeurs d’Intel de 14e génération et les cartes graphiques GeForce RTX 40 Series de NVIDIA. En outre, ils intègrent la touche du clavier consacrée à l’Assistant Copilot.

© Acer

Acer profite du CES 2024 pour mettre à jour ses ordinateurs portables gaming Predator Helios. La marque octroie à ses machines des processeurs Intel Core de 14e génération (Raptor Lake, pas Meteor Lake !) et des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 laptop. Acer introduit également un nouveau modèle Predator, le Helios Neo 18.

L’entreprise vante surtout les capacités IA de ses PC permises grâce aux composants (CPU et GPU) et à l’OS. En effet, le Meteor Lake intègrent des moteurs consacrés à l’intelligence artificielle, tandis que les GeForce RTX 40 accélèrent de nombreuses fonctionnalités d’IA générative grâce à leurs cœurs Tensor.

Côté système d’exploitation, Acer mentionne également l’assistant Copilot de Microsoft présent dans Windows 11. En outre, ces Predator Helios intègrent la touche Copilot officialisée par Microsoft il y a quelques jours. Celle-ci permet de lancer l’assistant d’une simple pression.

Pour l’aspect gaming, Acer offre un mois de Xbox Game Pass Ultimate, lequel donne accès à des centaines de jeux.

Caractéristiques Predator Helios 18 et Predator Helios 16

Les Predator Helios 18 (PH18-72) et Predator Helios 16 (PH16-72) embarquent jusqu’au Core i9-14900HX avec 32 Go de DDR5-5200 et la GeForce RTX 4090 (configurée avec un MGP – puissance graphique maximale – de 175 W). Les composants sont refroidis par la solution thermique d’Acec comprenant deux ventilateurs AeroBlade de 5e génération.

L’écran est au format 16:10 et affiche une définition maximale WQXGA (2 560 x 1 600 pixels). Les clients pourront opter pour une dalle IPS ou Mini LED, cette dernière délivrant une fréquence de rafraîchissement de 250 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m².

Ces PC embarquent des touches mécaniques MagKey 3.0 interchangeables (mais limitées au WASD / ZQSD) et un clavier rétroéclairé ; les diverses zones LED (clavier, logos Predator, barre d’éclairage Infinity Mirror) sont configurables via le logiciel PredatorSense.

En ce qui concerne les communications et les streaming, les ordinateurs portables bénéficient de trois microphones avec Acer PurifiedVoice 2.0 et de la technologie de réduction du bruit IA pour filtrer les bruits de fond indésirables, ainsi que de la solution de webcam Acer PurifiedView alimentée par l’IA pour des vidéos et des images nettes. Les haut-parleurs internes profitent de la technologie DTS:X Ultra.

Enfin, ces Predator Helios supportent le Wi-Fi 7 et ont chacun de deux ports Thunderbolt 4 USB Type-C ainsi qu’un lecteur de carte MicroSD.

Spécifications Predator Helios Neo 18 et Helios Neo 16

Plus accessibles, les Predator Helios Neo 18 et Helios Neo 16 proposent aussi le Core i9-14900HX et jusqu’à 32 Go de DDR5-5200 pour la meilleure config, mais se limitent à la GeForce RTX 4070 (MGP de 170 W) pour le GPU.

Pas d’option d’écran Mini LED, seulement IPS avec définition WQXGA (2560 x 1600), taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse de 3 ms. Les écrans sont tout de même dotés des technologies NVIDIA Advanced Optimus et G-SYNC pour augmenter dynamiquement les taux de rafraîchissement et réduire la latence en fonction des jeux et des applications utilisés.

Le clavier propose un éclairage RVB sur quatre zones et nous retrouvons les fonctionnalités Acer PurifiedVoice 2.0 et Acer PurifiedView. Pas de Wi-Fi 7, mais les deux USB Type-C avec Thunderbolt 4 restent en place, ainsi qu’un port HDMI 2.1 et un lecteur de cartes MicroSD.

Prix et disponibilité

Les quatre ordinateurs sont livrés avec 1 To ou 2 To d’espace de stockage interne.

Le Predator Helios 18 (PH18-72) sera disponible en région EMEA au mois de février, à partir de 3 999,00 euros TTC, prix conseillé ; le modèle 16 pouces sera proposé au même moment, mais à partir de 2 799,00 euros TTC.

Les Predator Helios Neo 18 (PHN18-7) et Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) sortiront aussi en février, à des prix débutant à respectivement 2 199,00 euros TTC et 1 699,00 euros TTC.