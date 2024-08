Préparez la rentrée avec une trottinette électrique iScooter à 157€ chez AliExpress !

Profiter de l’offre à 157€ chez AliExpress

La rentrée scolaire est souvent synonyme de nouveaux départs et de nouvelles résolutions. Pour aborder cette période de manière pratique et écologique, quoi de mieux qu’une trottinette électrique ? AliExpress, pour la rentrée 2024, vous propose une offre imbattable sur la trottinette électrique iScooter i9/i9 Pro/i9 Max. Grâce à une réduction de -64%, ce moyen de transport moderne et pratique est disponible à 157€, avec une remise supplémentaire de 20€ grâce au code FRBS20.

iScooter : la trottinette électrique qui simplifie vos déplacements

La trottinette électrique iScooter, disponible en modèles i9, i9 Pro et i9 Max, est conçue pour répondre à tous vos besoins de mobilité urbaine. Ces modèles offrent une puissance comprise entre 350W et 500W, permettant de parcourir jusqu’à 30 à 35 km avec une seule charge, un atout majeur pour vos trajets quotidiens. Sa conception légère et pliable rend la iScooter facile à transporter et à ranger, que ce soit à la maison, dans un casier ou même au bureau.

Avec la iScooter, vous bénéficiez d’une expérience de conduite agréable et sécurisée, grâce à son système de freinage performant et ses grandes roues qui assurent une stabilité optimale, même sur les pavés ou les routes irrégulières. C’est l’outil parfait pour ceux qui souhaitent éviter les transports en commun bondés ou les longues marches entre deux destinations.

Tout savoir sur la trottinette électrique iScooter i9 chez AliExpress

Pourquoi cette offre est exceptionnelle ? Pour 3 raisons principales :

La mobilité économique – Réduisez vos frais de transport en optant pour un véhicule électrique économique à l’usage. Une solution écologique – Diminuez votre empreinte carbone en choisissant une alternative écologique aux véhicules motorisés traditionnels. Pratique et rapide – Gagnez du temps sur vos trajets quotidiens tout en profitant d’une conduite fluide et agréable.

Comment profiter des offres de Rentrée 2024 AliExpress ?

Voir les Promos de Rentrée 2024 AliExpress

En plus de cette offre sur la iScooter, AliExpress propose de nombreux autres produits en promotion durant la rentrée 2024. Vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu’à -70% sur une large gamme de produits, en plus de 160€ e coupons vendeurs et divers codes promos pour maximiser vos économies :

FRBS02 pour 2€ de remise dès 19€ d’achat

FRBS06 pour 6€ de remise dès 49€ d’achat

FRBS12 pour 12€ de remise dès 89€ d’achat

FRBS20 pour 20€ de remise dès 149€ d’achat

FRBS40 pour 40€ de remise dès 269€ d’achat

FRBS80 pour 80€ de remise dès 499€ d’achat

Ces codes sont valables sur tout le site du 19 au 25 août, vous permettant de faire le plein de bonnes affaires pour bien démarrer la nouvelle année scolaire. Ils ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés avec les autres offres AliExpress.

Finalement, la rentrée scolaire est le moment parfait pour adopter de nouvelles habitudes de mobilité. Avec la trottinette électrique iScooter i9/i9 Pro/i9 Max, vous alliez praticité, économie et écologie dans vos déplacements urbains. Grâce à AliExpress et ses réductions exceptionnelles, équipez-vous à prix mini pour la rentrée 2024. N’attendez plus, car les stocks sont limités, et cette offre ne dure que jusqu’au 25 août. Optez pour la iScooter et démarrez la rentrée sur les chapeaux de roues !

