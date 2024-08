La Rentrée AliExpress 2024 : faites le plein de puissance avec le processeur PC Ryzen 7 5700X3D à prix réduit !

Profiter du processeur AMD Ryzen à moins de 150€

La rentrée 2024 est bientôt là et AliExpress vous réserve des offres incroyables pour équiper votre PC à des prix imbattables. L’une des meilleures opportunités à saisir cette année concerne le processeur AMD Ryzen 7 5700X3D, une véritable bête de course pour les passionnés de gaming et de montage vidéo.

Du 19 au 25 août, ce processeur est disponible à seulement 147€ au lieu de 168€, grâce au code promo FRBS20 et un coupon vendeur de 1€.

Processeur AMD Ryzen 7 5700X3D : une puissance de calcul inégalée

Le processeur AMD Ryzen 7 5700X3D est conçu pour ceux qui exigent le meilleur de leur machine. Avec ses 8 cœurs et 16 fils, il offre une capacité de traitement multitâche exceptionnelle, idéale pour les utilisateurs intensifs. Que vous soyez en train de jouer à des jeux AAA, de monter des vidéos en haute résolution ou de travailler sur des applications gourmandes en ressources, ce processeur garantit des performances fluides et rapides.

Fonctionnant à une fréquence de base de 3 GHz et pouvant être boosté pour encore plus de puissance, le Ryzen 7 5700X3D s’adapte à tous vos besoins. De plus, avec une prise en charge de la norme AM4 et un TDP de 105W, il est compatible avec une large gamme de cartes mères, facilitant ainsi l’intégration dans votre configuration actuelle. Le tout est complété par des graphiques intégrés Cherry, offrant une solution visuelle de qualité pour ceux qui ne souhaitent pas encore investir dans une carte graphique dédiée.

Cette promotion sur le Ryzen 7 5700X3D fait partie des nombreuses offres disponibles sur AliExpress pour la rentrée 2024. Durant cette période, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu’à -70% sur une large gamme de produits, des composants PC aux gadgets électroniques, en passant par les articles de maison.

En plus des remises directes, AliExpress propose plus de 160€ en coupons et plusieurs codes promos pour encore plus d’économies. Voici quelques-uns des codes à ne pas manquer :

FRBS02 pour 2€ de remise dès 19€ d’achat

FRBS06 pour 6€ de remise dès 49€ d’achat

FRBS12 pour 12€ de remise dès 89€ d’achat

FRBS20 pour 20€ de remise dès 149€ d’achat, idéal pour le Ryzen 7 5700X3D

FRBS40 pour 40€ de remise dès 269€ d’achat

FRBS80 pour 80€ de remise dès 499€ d’achat

Ces codes sont valables sur tout le site du 19 au 25 août, et peuvent être combinés avec les remises déjà appliquées pour maximiser vos économies.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.