Prestige 16 AI Studio et Evo : MSI défie le MacBook Air 15 et s’en sort très bien !

Découvrez comment MSI redéfinit les standards des ordinateurs portables avec ses nouveaux modèles Prestige 16 AI Studio B1V et Evo B1M. Alliant performance et design, ces machines rivalisent sérieusement avec le MacBook Air 15, offrant aux professionnels et créateurs une alternative puissante et élégante.

MSI frappe fort avec deux nouvelles références dans la gamme des ordinateurs portables : le Prestige 16 AI Studio B1V et le Prestige 16 AI Evo B1M. Une gamme qui s’affirme comme une sérieuse concurrents du MacBook Air 15, combinant élégance et performance dans un châssis ultraléger en alliage de magnésium et d’aluminium, à peine 1,5 kg. Arborant une séduisante couleur gris stellaire, ce PC portable offre une expérience premium. Sous le capot, son processeur Intel® Core™ Ultra surpasse la puce M3 d’Apple avec 45 % de puissance en plus selon les tests Cinebench R23, et ses versions Studio bénéficient d’une carte graphique Nvidia RTX 40, idéale pour les tâches graphiques intensives.

Doté d’une batterie de 99,9 Wh, le Prestige 16 AI assure jusqu’à 19 heures de lecture vidéo en 1080p, surpassant l’autonomie du MacBook Air 15. Sa connectique généreuse inclut deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A, un port HDMI, un port RJ45 LAN et un lecteur de carte mémoire, évitant ainsi le recours à des adaptateurs encombrants. Proposé à partir de 1699 € pour le Prestige 16 Ai Evo et 1999€ pour le Prestige 16 AI Studio, il offre un rapport qualité-prix imbattable face au MacBook Air 15, tout en répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Prestige 16 AI Evo B1M : l’allié des professionnels mobiles

Le Prestige 16 AI Evo B1M est conçu pour ceux qui recherchent une machine légère (1,5 kg) et ultrafine (18,95 mm) sans compromis sur la puissance. Il embarque également un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H, mais se distingue par sa carte graphique Intel® Arc™. L’écran 16:10 QHD+ (2560 x 1600) avec 100% DCI-P3 et 400 nits de luminosité offre une excellente qualité visuelle pour les tâches quotidiennes.

Avec la certification Intel® Evo™, ce modèle promet une expérience utilisateur fluide et réactive, renforcée par l’intégration de l’IA pour optimiser les performances. La batterie de 99,9 Whr assure une autonomie prolongée, et la connectivité complète vous permet de rester productif où que vous soyez.

Prestige 16 AI Studio B1V : le champion des créateurs

Le Prestige 16 AI Studio B1V, quant à lui, est un concentré de technologie pour les créateurs de contenu. Doté d’un écran OLED UHD+ (3840 x 2400) avec une couverture 100% DCI-P3 et DisplayHDR True Black 600, il offre une qualité d’image inégalée, idéale pour les professionnels de l’image et de la vidéo. Son processeur Intel® Core™ Ultra 9 185H et sa carte graphique GeForce RTX™ 4070 garantissent des performances hors pair pour les tâches graphiques les plus lourdes.

Ce modèle est également équipé d’une batterie de 99,9 Whr, assurant une journée entière d’autonomie. Le châssis en alliage d’aluminium et de magnésium, ultrafin et léger (1,6 kg), en fait un compagnon de voyage parfait. Grâce à sa connectivité complète (USB Type-A, USB Type-C, HDMI™, Thunderbolt™ 4, lecteur de carte SD), il s’adapte à tous vos besoins professionnels.

Finalement, que vous soyez un créateur de contenu à la recherche d’un outil puissant et précis comme le Prestige 16 AI Studio B1V, ou un professionnel en déplacement nécessitant un ordinateur léger et performant comme le Prestige 16 AI Evo B1M, MSI propose des solutions adaptées à vos besoins. Les deux modèles se distinguent par leurs performances et leur design, tout en offrant une autonomie exceptionnelle et une connectivité complète. Profitez des soldes d’été chez MSI pour découvrir ces modèles et bien d’autres offres exclusives sur une large gamme de produits.

