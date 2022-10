Prime Day la barre de son Bose Solo 5 est à 161,99 €

Si la barre de son Samsung HW-K335 à moins de 80 € ne vous semble pas assez performante, la barre de son Bose Solo 5 est actuellement à 161,99 € au lieu de 218,21 € pour le Prime Day chez Amazon. Attention, l’offre est à durée limitée et se termine ce soir.

Barre de son Bose Solo 5 > 161,99 € chez Amazon

La barre de son Bose Solo 5 bénéficie d’une remise pour le Prime Day

Vous connaissez certainement la marque Bose pour ses casques performants sans fil, sachez que la marque propose également des barres de son. Pour le Prime Day, la barre de son Bose Solo 5 passe donc à 161,99 € au lieu de 218,21 €.

Le rendu sonore sera plus que satisfaisant grâce aux deux haut-parleurs compatible Dolby qui viendront appuyer et renforcer le son de votre téléviseur . Afin de la diriger facilement mais aussi via votre smartphone, vous pourrez utiliser directement le Bluetooth, une solution pour écouter par exemple vos vidéos Youtube ou vos podcasts.

N’oubliez pas que pour bénéficier des tarifs intéressants de ce Prime Day, vous devez impérativement être membre Amazon Prime.