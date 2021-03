Problèmes de connectivité USB : AMD fait quelques recommandations

Depuis quelques semaines, des clients d’AMD se plaignent de problèmes de connectivité USB. Fin février, l’entreprise avait annoncé qu’elle menait des investigations afin d’identifier le souci. Le support technique a publié quelques recommandations.

En préambule, notez que ces problèmes affectent les Ryzen 3000 et Ryzen 500 installés sur des cartes mères séries 500 et 400 (X570, B550, X470 et B450) sur des systèmes Windows 10. Concrètement, ils se matérialisent par la survenue de bugs aléatoires comme des déconnexions touchant des dispositifs USB. Autant dire que les origines peuvent être multiples. La communauté s’est d’ailleurs mobilisée en établissant une liste rassemblant les erreurs rencontrées et les systèmes sur lesquelles elles sont apparues. AMD a indiqué sur Reddit : « Sur la base des commentaires des utilisateurs que nous avons reçus, les suggestions ci-dessous pourraient améliorer ou résoudre les problèmes généraux de bugs des dispositifs USB ».

Les consignes d’AMD

Les premières recommandations relèvent du bon sens. AMD vous invite à vous assurer que votre carte mère est à jour et configurée avec les réglages d’usine ; idem pour Windows 10 et le chipset Ryzen. Le pilote Ryzen le plus récent est le 2.13.27.501. Vous pouvez le télécharger à cette adresse.

Si en dépit de toutes ces vérifications et éventuelles mises à jour, vous rencontrez toujours des soucis, la firme préconise deux autres remèdes.

Le premier est de régler dans le BIOS le mode PCIe Gen4/Auto en Gen 3. Le second est de désactiver, toujours dans le BIOS, le Global C-State.

Espérons qu’une solution plus pérenne arrivera dans les prochains jours. En tout cas, AMD semble écarter certaines pistes comme la désactivation / réactivation de certains ports USB.