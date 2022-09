Processeurs Intel N100 et N200 : les nouveaux Celeron / Pentium ?

Les successeurs des marques Intel Celeron et Pentium à partir de 2023.

En fin de semaine dernière, Intel a officialisé la fin des marques Celeron et Pentium pour les PC portables. Elles seront remplacées par le nom pour le moins générique « Intel Processor » (les autres appellations Core, Evo et vPro Processor restent bien sûr d’actualité) à partir de l’année prochaine. Coelacanth’s Dream a peut-être déniché les premiers représentants de ce nouveau schéma de dénomination : des processeurs Alder Lake-N dans des séries N100 et N200.

© Coelacanth’s Dream

Nous ne savons pas grand-chose de ces puces pour le moment. Nous pouvons suggérer des conceptions à 4 ou 8 E-cores avec iGPU Gen 12 GT1 à 32 unités d’exécution, pour des TDP compris entre 9 et 15 W.

Rappelons qu’AMD a également officialisé une nouvelle nomenclature pour sa famille de processeurs mobiles ; elle entrera aussi en vigueur à partir de 2023.

Pour en revenir à la fin des marques Celerion et Pentium pour le segment mobile, Intel justifiait sa décision en ce termes :

« Pourquoi c’est important : Avec cette nouvelle architecture de marque rationalisée, Intel va continuer à se concentrer sur ses marques phares : Intel Core, Intel Evo et Intel vPro. En outre, cette mise à jour rationalise les offres de marques à travers les segments de PC pour permettre et améliorer la visibilité pour les clients d’Intel sur la valeur de chaque produit, tout en simplifiant l’expérience d’achat.

À propos d’Intel Processor : Intel Processor sera le nom de marque de plusieurs familles de processeurs, ce qui contribuera à simplifier l’achat de produits pour les consommateurs. Intel continuera à proposer les mêmes produits et avantages au sein des segments. La marque laisse inchangée l’offre actuelle de produits d’Intel et la feuille de route des produits d’Intel. »

Sources : Coelacanth’s Dream, Intel