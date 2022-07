Profitez d’une licence à vie Windows 10 Pro pour seulement 6,14€ et plein d’autres offres

C’est officiel : Windows 8.1 ne sera plus pris en charge par Microsoft dès le début de l’année 2023. La société a aussi annoncé arrêter le programme Extended Security Update (ESU). Il n’est donc plus possible de payer des patchs de sécurité supplémentaire pour cette ancienne version du système d’exploitation. Si vous souhaitez utiliser votre PC en toute sécurité, il est donc important de mettre à jour votre appareil vers Windows 10.

Si vous conservez votre ordinateur sans mise à jour de sécurité, vous risquez d’attraper des virus. Il n’est donc pas conseillé de conserver votre PC sans mise à jour. Seul problème : acheter Windows 10 peut être coûteux ! Mais c’est sans compter sur la super vente flash Godeal24 lors de laquelle vous pouvez profiter de Windows 10 pour une bouchée de pain.

Chez Godeal24, vous pouvez en effet bénéficier d’une clé Windows 10 Pro authentique au prix incroyable de 7,42€. Pour ceux qui aimeraient mettre à jour plusieurs PC à la fois, pas de soucis. Godeal24 propose différents forfaits pour répondre aux attentes de tous. Il est ainsi possible d’acheter 2 licences Windows 10 Pro pour 12,67€, soit 6,33€ par ordinateur, ou 5 licences pour 30,74€, soit 6,14€ par ordinateur.

Godeal24 ne propose pas que des licences Windows 10 Pro. L’enseigne vous propose également des clés Windows 11 Pro, Microsoft Office 2021 Pro et Microsoft Office 2019 Professional Plus.

Achetez plus pour économisez encore plus : des licences authentiques à prix mini

Et bonne nouvelle : après avoir activé Windows 10 Pro sur votre ordinateur, vous pouvez être éligible à une mise à jour vers Windows 11. Cette nouvelle version du système d’exploitation propose de nombreuses nouveautés comme : une nouvelle interface utilisateur, des coins arrondis, un nouveau menu Démarrer, des nouvelles applications Windows, etc. Et si votre ordinateur n’est pas assez récent pour accueillir Windows 11, pas de panique. Microsoft assure mettre à jour Windows 10 Pro jusqu’en octobre 2025.

Et pour une expérience idéal et complète, il est important d’ajouter à votre nouveau système d’exploitation la suite de bureautique Microsoft Office. S’il existe plusieurs alternatives à la licence, rien n’arrive pour le moment à la cheville de la suite de bureautique avec Word, PowerPoint, Excel, etc.

Et encore une bonne nouvelle : Godeal24 vous propose une licence Microsoft Office Professional 2021 à 13,52€ seulement. Vous pouvez aussi vous procurer la licence Office 2021 pour seulement 25,61€. Là aussi, il est possible d’acheter une ou plusieurs licences à la fois pour faire baisser encore plus les prix. Difficile de dire non à de tels prix quand on sait qu’un pack Office Professional Standard coûte pas moins de 440€ dans le store Microsoft.

Utilisez le code SGO62 pour une réduction de -62%

Godeal24 propose plusieurs versions de Windows 10 à prix mini afin de répondre aux besoins de chacun :

Vous pouvez aussi utiliser le code SGO50 pour les produits suivants à moitié prix :

En vous rendant chez Godeal24, vous profitez d’une boutique professionnelle et complète avec des produits variés et des licences 100% légales. Les logiciels sont à -80% par rapport aux licences traditionnelles, et ce, tout en restant complètement légal. Godeal24 ne propose de plus pas que le système d’exploitation Windows ou la suite de bureautique Microsoft Office. Vous pouvez aussi y trouver à prix mini des logiciels informatiques et mobiles comme IOBIT, Disk Drill, Ashampoo, etc.

Les avantages d’un achat chez Godeal24

Sur le site de Godeal24, vous pouvez trouver les meilleurs antivirus 2022 pour votre ordinateur (PC, Mac, iOS et Android) avec des réductions allant jusqu’à -90%. Microsoft Office et Windows pour PC et Mac sont également disponibles à meilleur prix. Toutes les licences vendues sur le site sont originales et authentiques. En les achetant, vous évitez les problèmes que vous pourriez avoir avec une licence illégale.

L’entreprise Godeal24 jouit d’une excellente réputation sur Internet. Depuis le site d’avis Trutpilot, la société bénéficie en effet de 98% d’avis positifs. Une belle réputation due notamment à l’expérience d’achat et à plusieurs avantages comme la grande variété de produits présents sur le catalogue et les soldes jusqu’à -90%. La livraison est aussi 100% digitalisée. Vous pouvez ainsi recevoir votre licence en quelques secondes à peine, et ce, sans l’impact sur l’environnement d’une livraison physique.

Enfin, précisons que Godeal24 vous fournit une assistance technique professionnelle 7j/7 et 24h/24 et un SAV à vie. Vous pouvez ainsi contacter les conseillers Godeal24 quand vous le souhaitez via l’adresse email « [email protected] ».

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.