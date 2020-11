Proshop dévoile ses stocks : plus de 4 000 RX 6800 et RX 6800 XT commandées, 125 reçues

Dans la lignée des RTX 3000 de NVIDIA, les RX 6800 et RX 6800 XT d’AMD ont été en rupture de stock quelques jours seulement après leur sortie. Pour les premières, afin de donner un aperçu de la situation, le détaillant danois Proshop n’avait pas hésité à jouer la transparence en dévoilant les quantités en sa possession. Même clarté pour les RX 6800 et RTX 6800 XT et même constat, voire pire !

En tout, le revendeur a demandé un peu plus de 2 000 cartes RX 6800 ; seulement 100 cartes lui sont parvenues. Idem pour la RX 6800 XT, avec un peu moins de 2 000 cartes commandées, pour 25 livrées. Dans les deux cas, il s’agit de modèles de référence fournis par Power Color. Autant dire que la pénurie est d’ampleur. Dans des pays comme les États-Unis, on peut supposer qu’il manque des milliers de cartes. AMD tablerait sur une amélioration d’ici 4 à 8 semaines. La semaine dernière, le détaillant Azerty était nettement moins optimiste et mentionnait pour sa part plusieurs mois.

Une pénurie qui coïncide de nouveau avec le boom des cryptomonnaies

Par ailleurs, ces chiffres indiquent qu’en matière de popularité, la RX 6800 XT a plus de succès que sa petite sœur, avec environ 500 clients en attente de leur exemplaire contre 67 pour la RX 6800.

Enfin, sachez que plusieurs observateurs estiment que le manque de disponibilité des cartes sur le marché DIY, qu’elle concerne les RX 6000 d’AMD ou les RTX 3000 de NVIDIA, trouverait son origine dans le minage de cryptomonnaies. Comme en 2017, la pénurie des cartes graphiques est corrélée avec une forte hausse de la valeur du Bitcoin. Par conséquent, beaucoup n’y voient pas une simple coïncidence.

