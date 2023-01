Que valent les processeurs M2 Pro et M2 Max d’Apple ?

Une hausse cohérente des performances par rapport au M1 Pro et M1 Max, mais pas forcément du mieux côté autonomie : le MacBook Pro 13 pouces avec la M2 reste le plus endurant. Surtout, la M2 Max semble plomber l’autonomie du modèle 14 pouces.

Le 17 janvier dernier, Apple a officialisé des MacBook Pro 14 et 16 pouces armés de puces M2 Pro et M2 Max. Les expéditions de ces ordinateurs ont commencé et les premiers tests ont été publiés ; l’occasion d’avoir un aperçu des gains offerts par ces M2 par rapport aux M1.



Avant tout, rappelons les forces en présence. Les résultats que nous allons rapporter ci-dessus impliquent une M2 Pro à 12 cœurs CPU / 19 cœurs GPU et une M2 Max à 12 cœurs CPU / 38 cœurs GPU. Ce sont les meilleures puces disponibles (Apple propose également une M2 Pro à 10 cœurs CPU / 16 cœurs GPU ainsi qu’une M2 Max à 12 cœurs CPU / 30 cœurs GPU). Concernant les M1 Pro et M1 Max, ce sont là encore les plus puissantes commercialisées. La M1 Pro embarque 8 cœurs / 14 cœurs ; la M1 Max 10 cœurs CPU / 32 cœurs GPU.

Pour les M2 Pro et Max, Apple vante surtout les performances accrues des MacBook Pro par rapport à ceux dotés de CPU Intel. Pour la comparaison avec les M1, Apple allègue quand même plus de performances et une meilleure autonomie. Voici ce que promet la marque à la pomme : « À leur maximum, les puces M2 Pro et M2 Max livrent des performan­ces de CPU jusqu’à 20 % supérieu­res et des performances de GPU jusqu’à 30 % supérieures à celles des puces M1 Pro et M1 Max pour la même enveloppe de puissance. Grâce à ces performances par watt inégalées, le nouveau MacBook Pro offre encore plus d’autonomie ».

Les M2 Pro / Max face au M1 Pro / Max

Le tableau ci-dessous compare les performances des quatre processeurs dans Geekbench 5, Handbrake, ainsi que dans le jeu Rise of the Tomb Raider en 1920 x 1200. Ce sont des données récoltées par Tom’s Hardware US via ses propres tests et ceux des nouveaux MacBook Pro réalisés par LaptopMag et Tom’s Guide US ; nous avons complété avec quelques résultats de benchmarks supplémentaires, dont certains pour la M2 (MacBook Pro 13).

Ordinateur / Test Geekbench 5 mono-cœur Geekbench 5 multicœurs Handbrake 3DMark Wild Life Unlimited Photoshop test Rise of the Tomb Raider Autonomie MacBook Pro 14 pouces M2 Max (12-cœurs CPU, 38 cœurs GPU, 64 Go RAM, SSD 2 To) 1925 14 939 04:06 89 902 / 538 IPS 1199 73 IPS 12:51 MacBook Pro 14 pouces, M2 Pro (12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU, 32 Go RAM, SSD 2 To) 1941 14 965 04:03 47 844 / 287 IPS 988 48,6 IPS 14:02 MacBook Pro 16 pouces, M1 Max (10 cœurs CPU, 32 cœurs GPU, 64 Go RAM, SSD 2 To) 1781 12 683 04:48 – – 73 IPS 15:31 MacBook Pro 14 pouces, M1 Pro, (8 cœurs CPU, 14 cœurs GPU, 16 Go RAM, SSD 512 Go). 1768 12 477 04:51 38 406 / 230 IPS 806 39,3 IPS 14:08 MacBook Pro 13 pouces M2 (8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU), 16 Go de RAM, SSD 512 Go 1898 8911 06:51 24 892 / 149 IPS 817 24,9 IPS 18:20

Sources : Tom’s Hardware US, Tom’s Guide US, LaptopMag