Radeon RX 6X50 XT Refresh : pas de RX 6850 XT finalement

En début de mois, des rumeurs stipulaient qu’AMD lancerait cinq nouveaux modèles de Radeon d’ici juin ou juillet 2022 : une Radeon RX 6500 et des Radeon RX 6X50XT, toujours sous architecture RDNA 2 bien entendu. Plus précisément, les sources (Wjm47196, Greymon55, coreteks et Moore’s Law is Dead) mentionnaient les Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT, RX 6850 XT et RX 6750 XT. Ces versions Refresh des modèles existants auraient notamment des vitesses mémoire accrues (18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s). Moore’s Law is Dead et Coreteks excluent désormais la Radeon RX 6850 XT de la liste : elle ne serait pas au programme.

AMD se focaliserait ainsi sur les Radeon 6950XT (Navi 21), Radeon 6750XT (Navi 22) et Radeon 6650XT (Navi 23). La récente Radeon RX 6500 XT affiche déjà une vitesse mémoire de 18 Gbit/s et n’a donc pas besoin d’être renouvelée aussi rapidement.

AMD projette toujours de lancer les cartes graphiques RDNA 3 en 2022

Les renforts face à l’offensive d’Intel

Vous vous en doutez, ces nouvelles cartes seraient la contre-offensive d’AMD aux solutions desktop Intel Arc Alchmist, lesquelles devraient être lancées au cours du second trimestre. Du côté de NVIDIA, l’offre de RTX 3000 est déjà pléthorique – sur le papier en tout cas – et l’armada actuelle devrait ainsi suffire. L’entreprise préparerait malgré tout une GeForce RTX 3070 Ti dotée de 16 Go de VRAM ; sans oublier la GeForce RTX 3090 Ti, qui finira bien par sortir un jour… Face à cette dernière référence, qui s’annonce limitée à quelques exemplaires, AMD répliquerait avec la Radeon RX 6950 XT dont nous avons eu des nouvelles il y a peu. Celle-ci hériterait d’un GPU Navi 21 XTXH capable de soutenir des fréquences de 2500 MHz ; le TBP grimperait de 300 W à 350 W.

Gamme Radeon RX 6000

Référence GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire TBP Radeon RX 6950 XT* 7nm Navi 21 XTXH (?) 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 350W Radeon RX 6900 XT LC 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 330W Radeon RX 6900 XT 7nm Navi 21 XTX 5120 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W Radeon RX 6800 XT 7nm Navi 21 XT 4608 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W Radeon RX 6800 7nm Navi 21 XL 3840 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 250W Radeon RX 6750 XT* 7nm Navi 22 XT (?) 2560 12 Go G6 256b 18 Gbit/s À déterminer Radeon RX 6700 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6 256b 16 Gbit/s 230W Radeon RX 6650 XT* 7nm Navi 23 XT (?) 2048 8 Go G6 256b 18 Gbit/s À déterminer Radeon RX 6600 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6 256b 16 Gbit/s 160W Radeon RX 6600 7nm Navi 23 XL 1792 8 Go G6 256b 14 Gbit/s 132W Radeon RX 6500 XT 6nm Navi 24 XT 1024 4 Go G6 256b 18 Gbit/s 107W Radeon RX 6500* 6nm Navi 24 XL (?) 768 4 Go G6 256b À déterminer À déterminer Radeon RX 6400 6nm Navi 24 XL 768 4GB G6 256b 16 Gbit/s 53W