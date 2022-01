La GeForce RTX 3070 Ti 16 Go refait parler d’elle

Depuis le début d’année, NVIDIA a déjà présenté trois nouvelles cartes graphiques desktop : les GeForce RTX 3050, RTX 3080 12 Go et RTX 3090 Ti. Ces références faisaient l’objet de fuites depuis plusieurs semaines, et ces officialisations étaient donc attendues. Mais une quatrième carte était également mentionnée, quoi-qu’avec moins d’insistance : la GeForce RTX 3070 Ti 16 Go. Des rumeurs soupçonnaient NVIDIA de lancer cette référence le 11 janvier au côté de la la GeForce RTX 3080 12 Go ; or, celle-ci a débarqué seule. Figurez-vous que la GeForce RTX 3070 Ti 16 Go ne serait toutefois pas enterrée ; en tout cas, Gigabyte et Asus ont enregistré plusieurs modèles auprès de l’EEC.

Ces dépôts ne se traduisent pas systématiquement par une commercialisation. Maintenant, que deux poids lourds du secteur procèdent à de tels enregistrements n’est certainement pas anodin. D’ailleurs, notez que Gigabyte avait auparavant listé des RTX 3070 Ti 16 Go, en décembre. L’entreprise a simplement ajouté quelques modèles supplémentaires (Gaming OC Stealth).

Beaucoup de stock pour la GeForce RTX 3050 ?

Une RTX 3070 Ti encore plus énergivore ?

Mis à part les 16 Go de GDDR6X, soit une quantité de VRAM deux fois supérieure à celle la GeForce RTX 3070 Ti existante, les spécifications de la nouvelle venue ne changeraient pas. Elle aurait toujours 6144 cœurs CUDA, pour la simple et bonne raison que c’est le maximum que peut conférer le GPU-104. Elle pourrait simplement consommer un peu plus en raison de la quantité de VRAM accrue. Or, comme nous le soulignons dans notre test de la GeForce RTX 3070 Ti, sur le plan énergétique, cette carte est déjà la moins efficace du marché…