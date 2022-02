AMD : des Radeon RX 6X50 XT Refresh et une RX 6500 dans quelques mois

Nous n’en avons pas fini avec les cartes graphiques RDNA 2, loin de là. Selon le leaker Greymon55, qui commence à détenir un sérieux pedigree en matière de rumeurs s’étant confirmées du côté de l’écurie rouge, AMD s’apprêterait à sortir cinq nouveaux modèles de Radeon d’ici juin ou juillet 2022.

Crédit : AMD

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur va tenter un grand écart, du côté des performances, en s’adressant à deux publics diamétralement opposés sur le marché. Pour mai prochain, on parle ainsi d’une Radeon RX 6500 (non XT) qui viendrait un peu plus escamoter les caractéristiques techniques de la Radeon RX 6500 XT, pourtant déjà assez limitées comme nous l’avons vu en comparaison de la GeForce RTX 3500. Mais elle viendrait aussi rogner son prix, pour le placer à 130 $ (soit 70 $ de moins que la RX 6500 XT). À l’inverse, d’ici juin ou juillet, AMD remettrait à jour quatre références plus performantes de sa gamme, avec l’apparition des Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT, RX 6850 et RX 6750 XT. De quoi redynamiser la disponibilité en berne de tous ces produits ?

AMD Radeon RX 6500 : une entrée de gamme encore plus abordable

La Radeon RX 6500 XT a été lancée le 19 janvier 2022 à 210 euros (un tarif qui n’a évidemment pas été respecté dès la minute de sa sortie), dans le but de compléter l’offre d’entrée de gamme d’AMD et de viser un rendu Full HD.

Selon nos propres mesures, la carte n’est toutefois pas sans défaut. Ses performances sont peu ou prou équivalentes à celles d’une GTX 1650 Super ou d’une Radeon RX 5500 XT – en clair, aucune vraie amélioration générationnelle. Et ce n’est pas le support du ray-tracing qui viendrait constituer un argument, les performances se révélant insuffisantes à l’usage. Une proposition pas vraiment attractive, si l’on ajoute la hausse immédiate des tarifs et le manque de disponibilité.

There will be RX 6500 in May, I think the specifications will be similar to RX 6400 OEM.

Mais il y aurait toutefois de la place pour une carte encore moins chère, pour un vrai usage d’entrée de gamme sans ambition excessive. Si tant est que le tarif soit respecté ! L’AMD Radeon RX 6500 devrait ainsi débouler en mai prochain, au prix de 130 dollars (115 euros). Selon Greymon55, elle devrait reprendre les caractéristiques générales de la discrète Radeon RX 6400 réservée aux OEMs. À savoir un GPU Navi 24 gravé en 6 nm (et non 7 nm !), avec 768 Stream Processors, contre 1024 pour la RX 6500 XT. On retrouve par ailleurs la même quantité de mémoire, 4 Go de GDDR6 à 64 bits. Si le rapprochement entre les deux cartes se confirme, la Radeon RX 6500 serait la première carte RDNA 2 grand public ne nécessitant pas le moindre câble d’alimentation (elle ne tire que 75 W). C’est un argument pour des configurations ultra-simples. Et, selon toute vraisemblance, la carte ne présenterait aucun intérêt pour les cryptomineurs, ce qui participe à la bonne nouvelle.

AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT, RX 6850 et RX 6750 XT : diversifier l’offre

Toujours selon Greymon55, mais également relayé sur un forum de Chiphell, quatre nouvelles Radeon devraient voir le jour d’ici les mois de juin ou juillet. Leur point commun : elles introduisent toutes les quatre une bande passante mémoire de 18 Gbps au lieu des 16 Gbps pour les modèles qu’elles complètent.

À ce stade, les Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT, RX 6850 et RX 6750 XT reprendraient toutefois les caractéristiques d’origine des cartes équivalentes, avec la même quantité de mémoire par exemple. Jusqu’à présent, seules les Radeon RX 6500 XT et 6900 XT introduisaient ce niveau de bande passante mémoire.

Toutes ces cartes Radeon RX 6X50 XT apparaîtraient ainsi quelques mois avant l’arrivée de la génération RDNA 3.