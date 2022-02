N’attendez pas les cartes graphiques Arc Alchemist desktop avant le deuxième trimestre 2022

Officiellement, Intel lancera ses GPU Arc Alchemist avant le 31 mars prochain. Cependant, en raison de la suppression de la mention « Q1 » sur le site de l’entreprise en début d’année et de l’absence de communication sur le sujet lors du CES 2022, l’hypothèse d’un nouveau retard n’est pas du tout exclue. Dans sa dernière vidéo, Moore’s Law is Dead donne ses prévisions, élaborées à partir des témoignages de plusieurs sources internes.

Selon lui, Intel commercialisera bien quelques GPU Arc au premier trimestre, mais plus pour tenir sa promesse que pour réellement déferler sur le marché. Le lancement en question se limiterait à des solutions d’entrée de gamme pour ordinateurs portables.

Plusieurs photographies d’une prétendue carte graphique Intel Arc Alchemist desktop

Des Radeon RX 6X50 XT pour contrer les cartes graphiques Arc Alchemist

D’après les sources de Moore’s Law is Dead, les cartes graphiques Arc Alchemist haut de gamme pour ordinateurs fixes n’arriveraient pas avant avril, au plus tôt, et possiblement en mai voire même juin. D’ailleurs, Intel profiterait d’un évènement majeur consacré aux jeux vidéo pour annoncer ces cartes : soit la PAX East 2022, qui se déroulera du 21 avril au 24 avril, soit l’E3 2022, un salon qui se tiendra en juin.

Cette période coïnciderait avec le lancement des Radeon RX 6X50 XT d’AMD : AMD envisagerait de dégainer cinq nouveaux modèles de Radeon d’ici juin ou juillet 2022. Du côté de NVIDIA, on aurait déjà programmé une GeForce RTX 3070 Ti dotée de 16 Go de VRAM.

Par ailleurs, notez que la cause principale du retard des GPU Arc Alchemist trouverait son origine dans des contretemps logiciels plutôt que matériels à en croire VideoCardz.

Le GPU Intel Arc Alchemist à 512 UE bat la RTX 3070 Ti dans SiSoftware