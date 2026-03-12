Realme 16 Pro : les précommandes sont ouvertes, découvrez toutes les caractéristiques

realme vient de lever le voile sur sa série 16 Pro pour le marché européen. Si les annonces commerciales mettent en avant la photographie “LumaColor”, l’intérêt technique réside davantage dans l’intégration du Snapdragon 7 Gen 4, une gestion thermique optimisée pour des batteries à haute densité et une certification IP69K encore rare sur ce segment.

Le positionnement de realme sur le “milieu de gamme premium” s’affine. Pour cette itération 2026, le constructeur ne se contente pas d’une mise à jour itérative, mais propose une segmentation claire basée sur l’architecture SoC et l’ingénierie des cellules de batterie.

Snapdragon 7 Gen 4 ou Dimensity 7300 Max

Le realme 16 Pro+ inaugure la plateforme Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm. Gravé via un procédé de classe 4nm (vraisemblablement TSMC N4P), ce SoC vise à combler l’écart avec la série 8. L’accent est mis sur l’ISP (Image Signal Processor) capable de gérer le flux massif de données du capteur 200 MP tout en appliquant des algorithmes de réduction de bruit en temps réel. Le passage à la LPDDR5X sur ce modèle confirme une volonté de maximiser la bande passante pour les tâches d’IA générative locales (NEXT AI).

À l’inverse, le realme 16 Pro standard opte pour le MediaTek Dimensity 7300-Max. Bien que performant pour l’efficacité énergétique, il accuse un retrait logique en termes de puissance brute de calcul vectoriel par rapport au 7 Gen 4, ce qui explique la limitation de la charge à 45 W contre 80 W sur le modèle Plus.

Une batterie de 7000 mAh pour une autonomie XXL

L’aspect le plus saillant de cette annonce est la capacité des accumulateurs. Atteindre 7000 mAh (sur le 16 Pro+) tout en conservant un châssis “mainstream” suggère l’utilisation de batteries à haute densité énergétique, probablement basées sur des anodes en silicium-carbone (Si-C).

Plus impressionnant encore : la durabilité annoncée.

1600 cycles de charge pour le 16 Pro (batterie de 6500 mAh).

pour le 16 Pro (batterie de 6500 mAh). 1300 cycles de charge pour le 16 Pro+ (batterie de 7000 mAh).

À titre de comparaison, le standard industriel se situe souvent autour de 800 cycles pour une rétention de 80 %. realme semble avoir implémenté un algorithme de gestion de charge (Battery Health Engine) plus agressif et une chimie de cellule optimisée pour limiter la dégradation électrolytique liée à la chaleur, particulièrement lors de l’utilisation de la charge SuperVOOC 80 W.

Un appareil photo 200 MP

Le système d’imagerie repose sur un capteur principal de 200 MP avec OIS. Sous l’appellation commerciale “LumaColor”, on retrouve une matrice de pixels probablement issue de la gamme ISOCELL de Samsung, utilisant le pixel binning (16-en-1) pour simuler des photosites de plus grande taille en basse lumière.

Le modèle Pro+ se distingue par l’intégration d’un téléobjectif périscope 3,5x associé à un capteur de 50 MP. L’utilisation d’une structure périscopale sur un appareil à moins de 600 € est un choix technique fort, impliquant des contraintes d’intégration physique importantes pour ne pas compromettre l’épaisseur de l’appareil malgré la batterie massive.

Une protection à toute épreuve

Sur le plan de la robustesse, la série 16 Pro affiche une certification IP69K. Là où l’IP68 garantit l’immersion, l’IP69K ajoute une protection contre les jets d’eau à haute pression et haute température. C’est une spécification habituellement réservée aux smartphones “durcis” (rugged phones).

Côté logiciel, realme s’aligne sur les ténors du secteur avec 5 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Pour les utilisateurs avertis, cela porte la fin de vie logicielle théorique à 2031-2032, une longévité cohérente avec la résistance physique de la batterie.

Comparatif des caractéristiques techniques

Caractéristique realme 16 Pro realme 16 Pro+ SoC MediaTek Dimensity 7300-Max Snapdragon 7 Gen 4 RAM 8 Go 8 / 12 Go (LPDDR5X) Stockage 256 / 512 Go 256 / 512 Go Écran AMOLED 144Hz (AGC DT Star D+) AMOLED 144Hz LTPS (Gorilla Glass 7i) Capteur Principal 200 MP OIS 200 MP OIS Téléobjectif – 50 MP Périscope (3.5x) Batterie 6500 mAh (1600 cycles) 7000 mAh (1300 cycles) Charge 45 W 80 W Indice Protection IP69K IP69K

Tarif et disponibilité

Le realme 16 Pro+ débute à 529,99 € (hors offre de lancement), tandis que le 16 Pro s’affiche à 429,99 €. Ces tarifs placent realme en confrontation directe avec les séries “A” de Samsung et les modèles “T” de Xiaomi. Cependant, avec une batterie de 7000 mAh et un périscope, le 16 Pro+ possède des arguments hardware que ses concurrents directs n’intègrent généralement que sur leurs segments “Ultra” ou “Pro” vendus au-delà de 900 €.