[MWC] Realme s’attaque au marché des ultrabooks avec son Book Prime à 1000 euros

Le constructeur chinois Realme profite du MWC qui vient d’ouvrir ses portes à Barcelone pour exposer son Book Prime, un ultrabook de 14 pouces avec un design tout en finesse (14,9 mm d’épaisseur) qui n’est pas sans rappeler les MacBook mais dont les caractéristiques se rapprochent plutôt de certains modèles de Matebook de chez Huawei.

Des caractéristiques classiques mais à un prix intéressant

Pas de processeur Alder Lake ici puisque le constructeur utilise un CPU Intel Core i5-11320H, un modèle basse consommation (TDP de 35 watts) lancé l’an dernier et doté de quatre coeurs (avec HT) cadencés à une fréquence de base de 3,2 GHz. Ce processeur embarque également une partie graphique Iris Xe Graphics G7, suffisante pour une utilisation bureautique mais sans surprise trop peu performante pour jouer (mais ce n’est de toute façon pas l’objectif de cet ultrabook). Les désormais classiques technologies WiFi 6 et Thunderbolt 4 sont en outre bien entendu de la partie. Le refroidissement de l’ensemble a particulièrement été soigné, avec une chambre à vapeur et deux ventilateurs. L’écran 2K de 14 pouces de diagonale est de qualité, agréable à utiliser même si sa luminosité maximale (400 cd/m²) est inférieure aux ténors du marché.

Notons que deux versions du Book Prime devraient être proposées : une avec 8 Go de mémoire LPDDR4x, l’autre avec 16 Go. Dans les deux cas, le stockage est confié à un SSD NVMe de 512 Go. Livré avec Windows 11, ce Book Prime est proposé en trois coloris (vert, gris clair et gris foncé). Côté tarif, il faut s’attendre sur notre marché à trouver la version avec 8 Go de mémoire vive juste sous la barre des 1000 euros, tandis que la version 16 Go (que nous vous conseillons plutôt) devrait être affichée 100 euros plus chère. Le constructeur annonce enfin une autonomie pouvant atteindre 12 heures, une valeur que l’on espère être confirmée dans les prochaines semaines par les premiers tests indépendants.