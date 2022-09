Red Dead Redeption 2 supporte officiellement le FSR 2.0

En juillet dernier, un mod avait apporté, officieusement, le support du FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR) à Red Dead Redemption 2. La dernière mise à jour du titre, la version 1.31, ajoute une prise en charge, officielle cette fois, de la technologie de mise à l’échelle temporelle d’AMD. Jusqu’à présent, le jeu de Rockstar se limitait au NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS).

Les notes de mise à jour précisent les changements apportés à la version PC :

« Reflex a été implémenté pour réduire le lag avec gamepad uniquement (cela ne s’applique pas à la souris et au clavier).

Des améliorations ont été apportées à l’anti-crénelage temporel (TAA).

AMD FidelityX Super Resolution (FSR) 2.0 a été implémenté. »

Ce patch 1.31 pèse 433 Mo.

Le jeu est en promotion sur Steam

Si vous ne possédez pas le jeu sur PC, Steam le propose actuellement au prix de 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. Cette promotion se termine le 15 septembre prochain. Rappelons que Red Dead Redemption 2 a débarqué sur PC en décembre 2019.

Voici son synopsis : « Amérique, 1899. Arthur Morgan et la bande de Dutch van der Linde sont en cavale. Les agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes du pays se mettent à leurs trousses et la bande commet méfaits sur méfaits dans les vastes terres sauvages de l’Amérique dans un seul et unique but : survivre. Alors que des querelles internes menacent de faire voler la bande en éclats, Arthur est tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l’a élevé. »

La configuration minimale renseigne un processeur Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 480 4 Go ; 12 Go de RAM ; 150 Go d’espace disque.

