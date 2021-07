Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online adopteront le DLSS le 13 juillet

NVIDIA avait annoncé en juin dernier que Red Dead Redemption 2 (et par extension Red Dead Online) prendrait bientôt en charge le DLSS. Nous connaissons désormais la date : ce sera le 13 juillet prochain, par le biais d’une mise à jour intitulé Blood Money.

NVIDIA renvoie vers le communiqué de Rockstar. Celui-ci stipule : « Dans le cadre de la mise à jour du 13 juillet, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online sur PC offriront la prise en charge de NVIDIA DLSS à tous les utilisateurs de Windows équipés de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’augmenter la fréquence d’images par seconde et de générer de superbes images nettes ». Pour illustrer cette mise à jour, le studio a également partagé la vidéo ci-dessus. Malheureusement, elle n’expose pas les gains octroyés par le DLSS. NVIDIA n’a pas non plus publié d’article sur le sujet pour le moment ; souvent, la firme fournit quelques résultats comparatifs avec/sans DLSS.

Rainbow Six Siege, DOOM Eternal, Battlefield 2042…

Rappelons que la configuration minimale pour RDR 2 mentionne un processeur Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 ; une carte graphique NVIDA GeForce GTX 770 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée prescrit un Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 480 4 Go ; 12 Go de RAM

Parmi les autres jeux « majeurs » ayant adopté le DLSS au cours des dernières semaines, citons Rainbow Six Siege depuis le 14 juin dernier et DOOM Eternal depuis le 29 juin (ainsi que le ray tracing RTX). Parmi ceux à venir, DICE et EA ont d’ores et déjà annoncé que Battlefield 2042 bénéficierait du DLSS et du NVIDIA Reflex. Enfin, la technologie de NVIDIA est également disponible sur l’Unreal Engine 5 et Linux via Proton depuis la fin du mois de juin. Par ailleurs, en riposte au FSR (FidelityFX SuperResolution) d’AMD, le DLSS 2.0 accueillerait prochainement un réglage Ultra Qualité.

