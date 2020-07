Report du 7 nm : des investisseurs envisagent une action collective contre Intel

La présentation des résultats financiers d’Intel, qui a eu lieu en fin de semaine dernière, a été riche en mauvaises nouvelles. On a notamment appris le report des processeurs en 7 nm d’au moins un an. L’analyste Stacy Rasgon de la Sanford C. Bernstein ne mâche d’ailleurs pas ses mots : selon lui, l’annonce du report des processeurs est « le pire que nous ayons vu en 42 ans chez Intel ». Il ajoute que l’entreprise « a perdu le peu de crédibilité qui lui restait ». Mais les choses pourraient se compliquer davantage pour Intel. En effet, le cabinet d’avocats Hagens Berman invite les investisseurs à se joindre à une possible action collective contre la firme.

Le cabinet soupçonne Intel d’avoir dissimulé les problèmes de fabrication de ses processeurs en 7 nm aux investisseurs. Cela s’apparente à une tromperie et par conséquent, il s’agirait d’une fraude. Malheureusement pour Intel, le cabinet Hagens Berman, fondé en 1993, est considéré comme l’un des plus importants en matière d’action collective aux États-Unis. Ainsi, s’il y a matière, les avocats iront jusqu’au bout de la procédure.

Le cours de l’action Intel a dévissé

Dans son communiqué, Hagens Berman invite « les personnes disposant d’informations non publiques concernant Intel à examiner leurs options pour faire avancer l’enquête ou profiter du programme de la SEC. Dans le cadre du nouveau programme, les lanceurs d’alerte qui fournissent des informations originales peuvent recevoir des récompenses allant jusqu’à 30 % de toute recouvrement effectué par la SEC ».

Bien sûr, il n’est pas rare de voir des investisseurs faire appel à des avocats dans l’espoir de récupérer une partie du montant de leurs actions. À la suite de la présentation des résultats financiers, l’action d’Intel, qui avait déjà été dépassée par celle d’AMD quelques jours auparavant, s’est effondrée : elle a chuté de 16 % en quelques heures. En tout, la capitalisation boursière d’Intel a baissé de plus de 43 milliards de dollars.

Nous saurons dans les prochaines semaines si la procédure ira à son terme.

